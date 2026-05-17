好熱！北市推「涼適地圖」建置近500涼適點納入行動防災APP

環保局今（17）表示，北市府整合各局處資源，推動「涼適地圖」，並納入「台北市行動防災APP」，共494處涼適點，提供市民於高溫期間即時查詢及利用，降低熱傷害風險。（記者蔡愷恆攝）

台北市因高度都市化、熱島效應及盆地地形影響，去（2025）年8月21日高溫達到40.1°C，創下台北最高溫紀錄。環保局今（17）表示，北市府整合各局處資源，推動「涼適地圖」，並納入「台北市行動防災APP」，共494處涼適點，提供市民於高溫期間即時查詢及利用，降低熱傷害風險。

環保局說明，透過跨局處資料盤點與整合，彙整北市12行政區之戶外及室內涼適空間，共計建置494處涼適點，其中戶外涼適點269處、室內涼適點225處，涵蓋公園綠地、圖書館、展覽館等多元場域，部分具備休憩座位、飲水、廁所與無障礙空間，提供民眾完善之使用環境。資訊除公布於環保局官網外，也可下載「台北市行動防災APP」查詢，透過手機即時掌握鄰近避暑據點，提升高溫期間之應變效率與生活便利性。

請繼續往下閱讀...

環保局表示，「涼適地圖」不僅是高溫調適的重要工具，更是北市推動氣候調適政策的具體成果，未來將持續滾動檢討並擴充涼適據點，環保局提醒，市民於高溫期間，避免長時間曝曬，並適時補充水分，同時善加運用涼適地圖資源。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法