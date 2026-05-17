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    首頁 > 生活

    為7月地景藝術節暖場 桃園珍珠海岸馬拉松今晨起跑

    2026/05/17 12:31 記者鄭淑婷／桃園報導
    副市長蘇俊賓與工務局長汪在宙、環保局長顏己喨、體育局長許彥輝組隊參加珍珠海岸馬拉松接力賽。（桃市府提供）

    副市長蘇俊賓與工務局長汪在宙、環保局長顏己喨、體育局長許彥輝組隊參加珍珠海岸馬拉松接力賽。（桃市府提供）

    「2026桃園市珍珠海岸馬拉松接力賽」今（17）日清晨於新屋區永安漁港起跑，吸引300隊約1200名選手報名參加，全程21公里採4人組隊接力賽方式進行，副市長蘇俊賓表示，珍珠海岸馬拉松接力賽今年第2度於新屋海岸線舉辦，賽道途經後湖溪園區、百年石滬群、綠色隧道及漂流木公園等，也是即將於7月初登場的地景藝術節核心展區，跑友可搶先藉由路跑活動，實地感受桃園海岸線的轉變與進步，也歡迎跑友屆時再來此，享受不一樣的加值風貌。

    蘇俊賓表示，今年桃園地景藝術節轉型為跨區域雙年展制，本屆以桃園濱海觀光廊帶「珍珠海岸」為策展主軸，以竹圍及永安兩大漁港為核心，串聯濕地、藻礁、石滬及沙丘等重要生態與文化節點，將近40公里海岸線打造為開放式策展場域，展現桃園海岸豐富的自然與人文風貌，屆時將有來自世界各地的藝術家於珍珠海岸沿線展出作品，讓海岸路線融合藝術創作、地景風貌與地方文化，型塑獨具特色的濱海風情。

    蘇俊賓提到，賽前他就和工務局長汪在宙、環保局長顏己喨、體育局長許彥輝約定一起報名參加這次的接力賽，這些局處都是與珍珠海岸優化極為相關，這幾年各單位在沿線建設不少，報名參賽「一兼多顧」，除了可以享受最舒服的慢跑路徑，也藉機近距離看看串起這串珍珠的點跟點之間的帶狀環境，還有什麼可以優化調整的作法。

    珍珠海岸接力賽也深獲在地支持，許多里長帶著居民變裝組隊，包含最具客家特色的「老揹少」、「方口獅」、「白蘿蔔」等創意道具都出籠，堪稱全台最有趣的馬拉松，讓參賽者感受濃濃的客庄風情。

    副市長蘇俊賓與工務局長汪在宙、環保局長顏己喨、體育局長許彥輝組隊參加珍珠海岸馬拉松接力賽。（桃市府提供）

    副市長蘇俊賓與工務局長汪在宙、環保局長顏己喨、體育局長許彥輝組隊參加珍珠海岸馬拉松接力賽。（桃市府提供）

    桃園市珍珠海岸馬拉松接力賽」17日清晨於新屋區永安漁港起跑，吸引300隊約1200名選手報名參加。（桃市府提供）

    桃園市珍珠海岸馬拉松接力賽」17日清晨於新屋區永安漁港起跑，吸引300隊約1200名選手報名參加。（桃市府提供）

    桃園市珍珠海岸馬拉松接力賽」17日清晨於新屋區永安漁港起跑，吸引300隊約1200名選手報名參加。（桃市府提供）

    桃園市珍珠海岸馬拉松接力賽」17日清晨於新屋區永安漁港起跑，吸引300隊約1200名選手報名參加。（桃市府提供）

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