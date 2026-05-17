哪裡能大吼發洩？ 考砸學生獲一票熱心台南市民、黃偉哲暖回

位於台南安平五期重劃區的台南市永華市政中心。（資料照）

「考試」是不少人學生時代的惡夢，若發生考得不理想的情況，更是容易衍生許多負面情緒或事件發生。近期一名自稱115學年度會考生的網友，因考砸了段考，希望廣大網友能提供台南可以大吼發洩情緒的場所，貼文一出，不僅湧入大批熱心台南市民提供適合的口袋地點，甚至意外釣出市長黃偉哲暖回關心。

據悉，該名網友昨（16）日下午在Threads發文，詢問台南有哪些地點可以大吼大叫發洩情緒，並透露之所以有這個問題，是因為自己段考考差了。對此，不少過來人紛紛留言安慰，「往好處想，下次你會進步」、「考試只是階段性的不是結果」、「這是給你未來留進步的空間」、「沒事的，一次段考而已，人生還有很多考試」。

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住在台南的網友，也熱心分享各自認為適合的地點，「四草大橋」、「永興吊橋」、「黃金海岸」、「謝龍介服務處」、「東區林森路二段（國民黨台南市黨部）」、「亞太棒球場看棒球比賽就能盡情大叫」、「漁光島蠻適合的吧，往靠北一點的海灘沒住戶」、「去看棒球，球場可以盡情嘶吼也沒人會討厭你，還會和你一起大叫」、「如果是機場附近，可以選晉祥橋，那裡戰鬥機起飛的時候你叫不贏的」、「本安平王建議你台南漁光島或是白鷺灣那邊，安平魚市場，叫破喉嚨都沒人發現」。

台南市長黃偉哲也現身留言區，指出位於安平區的永華市政中心旁邊，有一塊大草皮可以放心大叫發洩，同時關切發文原PO︰「你還好嗎？」，溫暖回覆引起眾多台南市民與網友熱議，「偉哲你是F人」、「市長級關心，我也想要」、「既給了答案，也給予關心」、「要不，市長要不要陪他一起喊」、「是時候舉辦市民吶吼音樂祭了嗎？」、「台北會要中央制定可以大吼大叫的公共場所的法則」。

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