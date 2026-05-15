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    國中教育會考屏縣5178人、設10考場 周春米為考生打氣

    2026/05/15 16:55 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣長周春米（中）今天下午到屏東高中關心考場整備情形。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣長周春米（中）今天下午到屏東高中關心考場整備情形。（記者羅欣貞攝）

    今年國中教育會考將在明（16）、後（17）日登場，屏東考區共有5178人報名，設有10個考場，屏東縣長周春米今（15）日下午到設於屏東高中的考場視察整備工作，並為到場查看試場的學生們加油打氣。

    2026國中教育會考將於5月16、17日舉行，屏東考區考場設置於屏北高中、屏東女中、屏東高中、屏東高工、潮州高中、內埔農工、佳冬高農、東港海事、恆春工商及琉球國中等10個考場，報名人數共5178人，今天下午3點到5點開放考場供考生查看環境、熟悉考場。

    屏東縣長周春米特別前往屏東高中關心考場整備情形，與學生一同查看考場位置及周邊應試環境，關心考生考前準備情形，並為考生加油打氣，她表示，縣府團隊與各考場學校已完成考場秩序相關整備工作，為接連兩日考試做好完善準備，一起成為考生最堅強的後盾。

    屏東縣府教育處也提醒考生，應於考前詳閱簡章及相關規定，提前檢查應試物品，為利試場辨識及管理，建議考生於考試期間穿著學校制服或體育服應試。此外，考試期間請考場周邊避免集會、遊行、施工、廣播及其他可能影響考生應試之活動，並請補習班及相關業者勿於考場周邊及出入口發放傳單或宣傳品，避免造成人潮聚集與交通壅塞。

    屏東縣長周春米視察國中教育會考考場整備情形，為查看試場的考生們擊掌打氣。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣長周春米視察國中教育會考考場整備情形，為查看試場的考生們擊掌打氣。（記者羅欣貞攝）

    各考場張貼位置圖供考生及家長查看熟悉環境。（記者羅欣貞攝）

    各考場張貼位置圖供考生及家長查看熟悉環境。（記者羅欣貞攝）

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