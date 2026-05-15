國中會考明後天登場 竹市5016名考生5考場應試

115年度國中會考明後天登場，新竹市有5016名考生在5考場應試，市府提醒考生平常心應試。（新竹市府提供）

115年國中教育會考明後天16、17日（週六、週日）舉行，竹苗區報名人數有1萬4614人，新竹市設有新竹高中、新竹女中、新竹高工、新竹高商及光復高中等5個考場，並有5016名考生應試。市府提醒考生今天準備好准考證及應試文具，保持好心情全力以赴。

市府今年也準備印有「擦亮智慧、自信迎戰、金榜題名」字樣的抗菌濕紙巾，贈送給每位考生，盼以暖心且實用的小物，傳遞市府對考生的支持與關懷，陪伴大家穩定心情、自信迎戰，順利完成考試。此外，為維護考場安寧，市府已請相關單位在考試期間配合暫停考場周邊施工，降低噪音干擾；如有慶典、遊行、園遊會及廟會等活動，也將採取柔性勸導方式，避免影響考生應試。同時，市府也將於各考場周邊加派警力，協助交通疏導與秩序維護，提供考生安全、順暢的赴考環境。

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教育處提醒考生，考試當日應留意試場規則，避免攜帶教科書、參考書、手機、電子鐘，或具有通訊、錄影、照相、計算功能之穿戴式裝置等非應試用品入場，並應避免發生手錶、手機聲響或提前翻閱試題本等違規情形。並勉勵考生以平常心迎接考試，發揮實力、展現學習成果，並提醒考生及家長務必提前備妥准考證與應試用品，提早出門，掌握交通及進場時間。

115年度國中會考明後天登場，新竹市有5016名考生在5考場應試，市府提醒考生平常心應試。（新竹市府提供）

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