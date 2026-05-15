不是為了拍「野戰片」！國家公園和山林設監視器原因曝

國家公園或大型林森綠地會設置監視錄影器，主要目的並非像都市那樣為了防盜，而是基於生態保育、科學研究與安全管理這三大核心需求。（圖擷自YouTube，本影像已馬賽克處理）

國家公園或大型林森綠地會設置監視錄影器，主要目的並非像都市那樣為了防盜，而是基於生態保育、科學研究與安全管理這三大核心需求。同時也是為了守護這片土地的動植物及守護走進山林的人。

據了解，設置紅外線監視錄影設備，是方便針對野生動物監測與研究， 這是最主要的用途。紅外線自動相機能24小時捕捉動物的自然行為，如覓食、遷徙、繁殖，用來估算族群數量、確認稀有物種的活動範圍，而不會打擾牠們。

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其次，在生態保育與防盜獵方面，設置在偏遠山路或熱點區域的錄影器，能即時回傳盜伐、盜獵或非法侵入保留區的影像，起到嚇阻作用並協助蒐證。在靠近人類活動區域，監視器可用來監控黑熊等大型動物是否出沒，以便及時對社區或遊客發布預警。

再者，在停車場、步道口或易迷路的岔路設置，可協助掌握即時人流和車位狀況。萬一發生山難或失蹤，也能調閱畫面推斷登山者的最後位置和衣著。更可以方便作為遊客安全管理與調度。

此外，少部分監視錄影設備是對準崩塌地或河川，用於記錄土石流、落石的變化，作為防災預警的參考，另也可以作為科學家對生態土壤的變化掌控。

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