為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園「環保歡樂送」減用一次性餐盒 高度已有2.5座台北101大樓

    2026/05/15 16:59 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市政府環保局推動「環保歡樂送」計畫，鼓勵店家以不鏽鋼循環餐盒盛裝餐點並外送到府。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市政府環保局推動「環保歡樂送」計畫，鼓勵店家以不鏽鋼循環餐盒盛裝餐點並外送到府。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市政府環保局推動「環保歡樂送」計畫邁入第3年，鼓勵店家以不鏽鋼循環餐盒盛裝餐點並外送到府，用餐後集中回收清洗，合作店家已突破150家，迄今減用的一次性餐盒，堆疊起來的高度已約為2.5座的台北101大樓。

    環保局官員表示，環保歡樂送計畫已成功減用一次性餐盒超過2萬個、累計減碳約9870kgCO₂e，計畫鼓勵店家以不鏽鋼循環餐盒盛裝餐點、用餐後集中回收清洗，提供餐點給環保局員工，許多店家還自行添購循環餐盒供消費者使用，並提供折扣或加量不加價等優惠，因中午免排隊、午餐直送，有效提高消費者訂餐意願。

    環保局建立「連號備餐」、「餐盒編號發餐」等標準作業流程，掌握餐具流向、責任歸屬，也能提升備餐與回收效率，即使是大量會議或團體訂單也能精準應付，環保局另協助店家設置循環餐盒放置點、優化回收動線等措施，盼能進一步強化店家的合作誘因。

    環保局官員說，依據國際能源總署（IEA）研究，生活行為改變可減少約8%的碳排放量，「環保歡樂送」累積顯著成效，未來將持續擴大合作店家、優化流程，再結合民眾自備餐具等綠色消費倡議，透過公私協力共推邁向淨零與循環經濟的目標。

    桃園市政府環保局推動「環保歡樂送」計畫，鼓勵店家以不鏽鋼循環餐盒盛裝餐點並外送到府。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市政府環保局推動「環保歡樂送」計畫，鼓勵店家以不鏽鋼循環餐盒盛裝餐點並外送到府。（圖由桃園市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播