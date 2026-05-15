桃園「環保歡樂送」減用一次性餐盒 高度已有2.5座台北101大樓

桃園市政府環保局推動「環保歡樂送」計畫，鼓勵店家以不鏽鋼循環餐盒盛裝餐點並外送到府。（圖由桃園市政府提供）

桃園市政府環保局推動「環保歡樂送」計畫邁入第3年，鼓勵店家以不鏽鋼循環餐盒盛裝餐點並外送到府，用餐後集中回收清洗，合作店家已突破150家，迄今減用的一次性餐盒，堆疊起來的高度已約為2.5座的台北101大樓。

環保局官員表示，環保歡樂送計畫已成功減用一次性餐盒超過2萬個、累計減碳約9870kgCO₂e，計畫鼓勵店家以不鏽鋼循環餐盒盛裝餐點、用餐後集中回收清洗，提供餐點給環保局員工，許多店家還自行添購循環餐盒供消費者使用，並提供折扣或加量不加價等優惠，因中午免排隊、午餐直送，有效提高消費者訂餐意願。

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環保局建立「連號備餐」、「餐盒編號發餐」等標準作業流程，掌握餐具流向、責任歸屬，也能提升備餐與回收效率，即使是大量會議或團體訂單也能精準應付，環保局另協助店家設置循環餐盒放置點、優化回收動線等措施，盼能進一步強化店家的合作誘因。

環保局官員說，依據國際能源總署（IEA）研究，生活行為改變可減少約8%的碳排放量，「環保歡樂送」累積顯著成效，未來將持續擴大合作店家、優化流程，再結合民眾自備餐具等綠色消費倡議，透過公私協力共推邁向淨零與循環經濟的目標。

桃園市政府環保局推動「環保歡樂送」計畫，鼓勵店家以不鏽鋼循環餐盒盛裝餐點並外送到府。（圖由桃園市政府提供）

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