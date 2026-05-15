胖了5公斤！ 武陵受困黑熊伊比重返山林

黑熊「伊比」野放，奔向林深處。（林保署台東分署提供）

武陵部落巡守隊日前在巡邏時發現一隻臺灣黑熊受困套索，部落族人立即通報林業及自然保育署臺東分署，並積極協助救援，經後送野灣野生動物醫院檢查，黑熊並無大礙。經短期照養後，台東分署今（15）日將黑熊野放，並於武陵活動中心公開表揚並頒發獎勵金，感謝協助黑熊救援的族人。

林業保育署台東分署表示，武陵部落巡守隊在今年4月9日部落巡守時，發現有黑熊受困套索，立即通報後，野灣動物醫院、台東分署及族人迅速完成救援。

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經照養後並於5月7日進行全身健康檢查、行為觀察及野放評估後，確認精神、食慾及活動力皆良好，體重也由救援時的36公斤增加至40.5公斤，今日順利完成野放，讓黑熊重返山林。

台東分署表示，這隻年輕公熊經武陵部落召開部落會議，決定以最先發現並通報的族人之布農族名「伊比（Ibi）」為牠命名，蘊含著部落的參與及祝福。

黑熊「伊比」已佩掛GPS追蹤頸圈，台東分署將啟動追蹤監測，持續掌握其行蹤與活動範圍，作為台灣黑熊保育管理的重要參考。

台東分署強調，本次快速救援有賴參與台灣黑熊生態服務給付計畫的武陵部落族人立刻通報、積極協助救援；因此今早在黑熊野放後，也隨即於武陵活動中心公開表揚並頒發通報及監測獎勵金，肯定部落族人對保育工作的關鍵角色與努力。

黑熊「伊比」野放，奔向林深處。（林保署台東分署提供）

參與黑熊生態給付計劃者也接受表揚及獎金。（林保署台東分署提供）

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