爭取花蓮至木瓜溪堤防鐵路立體化 縣議會今決議發同意函

花蓮市區中華路平交道，上下班時間往往大塞車，地方支持辦理鐵路高架化。（記者花孟璟攝）

花蓮市區、吉安鄉爭取鐵路立體化多年，2023年原本與花東鐵路雙軌化計畫及平交道改善中一併辦理，但經評估後花蓮吉安鐵路立體化已從雙軌化脫鉤，另案辦理。縣府建設處表示，中央要求縣府重做的可行性評估去年9月已送出，希望補縣議會同意函，對此議長張峻裁示發同意函，強調全力支持鐵路立體化建設。

花東鐵路花蓮車站經吉安鄉至木瓜溪堤防段，總長度8.45公里，共有建國路、中華路、中山路、南昌村、稻香村、永興一、永興二共7處平交道，以及中原路、干城2個車行地下道，已爭取鐵路高架立體化多年，由於交通部決議鐵路立體化與雙軌化切割辦理，要求縣府重送可行性評估，縣府已於去年9月送交通部，初估總經費265億元。

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縣府建設處長鄧子榆今天在縣議會一讀會報告表示，交通部審查可行性評估報告後退回，希望縣府能補議會同意函，因此縣府這次提案希望議會支持；地方配合款部分，原先概估是56.2億元，目前因推估金額有誤，土地取得費用會比預期低，交通部審查意見則希望議會同意函中，包含同意地方政府如負擔經費沒有如期到位，中央得自地方政府當年度或後續年度的計畫型補助款進行扣抵。

對此民進黨議員張美慧、胡仁順、林則葹都表示，多數議員對於花蓮吉安鐵路高架計畫都很支持，有助於市區東西兩邊縫合、減少交通事故；無黨籍議員鄭寶秀說，不但支持花蓮吉安早日鐵路高架化，更希望新城段也能納入；國民黨議員林玉芬則強調，中央原本答應地方不需出錢，後來突然間改變遊戲規則，造成地方需要負擔自籌款，希望縣府加強與中央溝通。

議長張峻則裁示，全力支持鐵路高架化案並發同意函，至於地方配合款的編列，將等候行政院核定具體數額後，再調整地方配合款並辦理後續的追加減預算。

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