別讓荷包失血！清水谷溜遊戲場塞爆 不塞車免挨罰攻略看這裡

谷溜遊戲場主打34道溜滑梯，吸引遊客。（記者張軒哲攝）

清水區鰲峰山公園「谷溜遊戲場」5月7日啟用後，主打全台最多 34 道溜滑梯等共融遊戲區吸引親子朝聖，週末一個下午就湧入逾千人，影響地方居民交通，清水分局今日指出，編排「專案交通疏導勤務」，強力取締違規停車，推出「免塞車交通接駁與停車攻略」，呼籲市民多加利用大眾運輸前往。

谷溜遊戲場開放首週末湧入爆量車潮，清水分局也開出近百張違規罰單。清水影警分局長鄭鴻文表示，谷溜遊戲場周邊路段為在地居民進出清水區的主要通道，為避免大量遊客車輛占據道路、嚴重影響行車安全，已將該處列為巡邏與交通疏導重點，例假日將在現場增加義交及警力部署，加強交通指揮疏導。

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為讓前來放電的家庭玩得順暢、避開塞車焦慮，清水警分局特別整理出「谷溜遊戲場」最佳交通接駁與停車攻略，建議多利用大眾運輸工具前往，市公車303、304、305 路公車至「清水高中（中山路）」、「華南銀行（清水分行）」下車，台中客運 688 路公車，搭乘至「鰲峰山公園站」下車，步行即可直達遊戲場。

另外，開車前往的民眾請特別注意，由於遊戲場正緊鄰的「谷溜遊戲停車場」僅有約 17席汽車車位，極易停滿，建議改停有140格轎車停車位的自由車場停車場，遊客可導航「台中市自由車場」。鰲海路路邊停車場提供62格自小客車停車位，導航「清水鬼洞」附近，遊客將車停妥後，順著吳厝路方向步行10分鐘即可抵達遊戲場。

清水分局公布鰲峰山谷溜遊戲場周遭停車場及行走路線說明圖。（清水分局提供）

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