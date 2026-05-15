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    首頁 > 生活

    台南也有塔克拉瑪干沙漠 議員諷「這建築」還獲獎肯定

    2026/05/15 14:25 記者王姝琇／台南報導
    議員周嘉韋質詢點出亞太棒球村啟用後的各項設計缺失。（記者王姝琇攝）

    議員周嘉韋質詢點出亞太棒球村啟用後的各項設計缺失。（記者王姝琇攝）

    亞太國際棒球訓練中心（簡稱亞太棒球場）啟用後問題連連。議員周嘉韋今於市政總質詢時針對亞太棒球場設計問題提出關切，號稱「高效排水系統」卻遇雨積水狠狠打臉市府、座位區設計宛如塔克拉瑪干沙漠。

    亞太國際棒球訓練中心成棒主球場號稱最高規格，但啟用後被球迷與媒體點出約數十項缺失，主要集中於動線設計不良、本壘後方缺乏橫向通道、大螢幕過小，以及部分燈光影響視線等問題；休息室前水泥基座也存在結構上的潛在安全疑慮。

    周嘉韋提到，球場啟用後問題連連，尤其日前逢雨竟無法排水，甚至需要依靠人工「鏟水」排除。周嘉韋諷刺地說，亞太棒球村榮獲公共工程金質獎佳作的肯定，市府還曾以新聞稿說明，該工程以預鑄工法、高效排水系統、棒球與建築專業整合，及場域與自然環境共融為核心，打造台灣具指標性的棒球比賽與訓練基地。其中「高效排水系統」，狠狠打臉市府。

    其次，缺乏橫向通道，直向通道則是逢雨一定會有球迷跌倒，周嘉韋說，「直、橫向設計都是問題；根本就是台南版『塔克拉瑪干沙漠』，維吾爾語意為『進去出不來的地方』！」球員休息區前的保護墊還曾釘子外露，根本「球場變戰場」。

    體育局長陳良乾回應，主球場先前發生積水是因降雨導致內野紅土流失，淤積在排水孔道，目前已完成清除；後續會提高雨後巡檢率，確保排水系統維持最佳效能，「議員提出的問題也已一一排除，提供球員與球迷安全、完善的專業場地。」

    亞太棒球場啟用後問題連連，尤其日前逢雨竟無法排水。（資料照）

    亞太棒球場啟用後問題連連，尤其日前逢雨竟無法排水。（資料照）

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