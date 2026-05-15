新北新泰塭仔圳營盤橋進入收尾階段 預計第3季莊泰路可通新富三路

新營盤橋前天完成鋼構吊掛，預計今年第三季開通。（新北市地政局提供）

原位於新北市新莊泰山塭仔圳重劃區第二區的營盤橋，經重劃工程重新起造，重劃後的營盤橋成為3.75公里莊泰路的其中一段，並於13日完成鋼構吊掛作業。新北市地政局表示，新營盤橋長37.2公尺、寬30公尺，是縱向3.75公里長「莊泰路」的關鍵拼圖，隨橋梁主體完工，預計民眾今年第三季就可由莊泰路從塭仔圳第一區的坡雅路直接通往第二區的新富三路。

地政局指出，新橋採結構堅固、耐震度高的鋼構設計，使用預鑄工法施工，達到縮短施工時程、降低對區域交通影響的功效，歷經半年施工，今日營盤橋進入橋面鋪設等收尾階段；新營盤橋寬度由原本的11.5公尺拓寬為30公尺，規劃雙向共4個車道，可望有效提升整體通行效能，橋中央預留8公尺植栽綠帶，作為未來泰板輕軌預定路廊使用。

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地政局說，全長3.75公里的莊泰路貫穿整個塭仔圳，是區域重要幹道，目前從莊田路至新富一路間的莊泰路路段已開放通車，工程仍持續往北、往南延伸施作。

新營盤橋採鋼構橋樑設計，利用大型吊車將鋼樑結塊吊至定點。（新北市地政局提供）

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