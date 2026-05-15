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    首頁 > 生活

    雲林驛起響愛公益園遊會6/14登場 首度導入「時間銀行」理念

    2026/05/15 12:58 記者李文德／雲林報導
    由民間團體發起的「驛起響愛公益園遊會」，6月14日在虎尾安慶國小舉辦，今年首度導入時間銀行理念。（記者李文德攝）

    由民間團體發起的「驛起響愛公益園遊會」，6月14日在虎尾安慶國小舉辦，今年首度導入時間銀行理念。（記者李文德攝）

    由民間團體「驛起響愛社區關懷協會」發起的驛起響愛公益園遊會，今年邁入第13屆並訂於6月14日舉辦。發起人吳麗春表示，今年將有50攤位共同響應，更是首度導入「時間銀行」概念，邀請社區志工們一同來參與擺攤，盼讓每個人用自己的能力與時間，打造互助共享的社會。

    13年前從事保險業的吳麗春，從業以來看過社會百態，深知偏鄉長者照護不便，更看見華山基金會到府幫助長者們生活起居，深受感動。當基金會友人向她提及募捐年菜款項時，便萌生想辦公益活動的念頭，因此成立關懷協會，長期關懷長者更舉辦公益園遊會。

    吳麗春表示，今年公益園遊會6月14日在安慶國小登場，今年活動以「5的平方」為核心主題，象徵「雙手牽起來，讓愛平方倍成長」，今年將設置50個公益義賣攤位，更有社區、學校精彩活動表演。

    吳麗春指出，今年活動更首度導入「時間銀行」理念，時間銀行聯盟由虎尾鎮公所與全台灣時間銀行團隊共同串聯，屆時社區志工們可參與擺攤，屆時可以將服務時數累計在時間銀行，屆時當自己需要幫助時，再提取之前存下的時數請人服務，達到互助共享的溫暖社會。

    協會表示，今年活動同步推出限時愛心加碼方案，即日起至五月底，購買1000元園遊券，即可獲得企業加碼贈送500元愛心使用券，屆時可在現場指定愛心攤位使用，讓公益力量持續擴大，也鼓勵更多家庭一起走進公益。

    吳麗春指出，今年園遊會的盈餘將全數捐贈給雲林家扶中心，支持弱勢兒少關懷與就學，目前攤位招募僅近30攤響應，希望大眾站出來一起做愛心。

    由民間團體發起的「驛起響愛公益園遊會」，6月14日在虎尾安慶國小舉辦，今年首度導入時間銀行理念。（記者李文德攝）

    由民間團體發起的「驛起響愛公益園遊會」，6月14日在虎尾安慶國小舉辦，今年首度導入時間銀行理念。（記者李文德攝）

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