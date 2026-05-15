所長茶葉蛋跨足早餐市場 首間門市落腳台南這地方

所長茶葉蛋跨足早餐市場，開幕當天請來「阿銘師」陳俊銘示範火焰豆漿茶葉蛋煎餅。（記者劉婉君攝）

台南知名品牌所長葉蛋跨足早餐市場，首間門市落腳緊鄰南科的新市區，以全新品牌「Lady Dou」，打造以「高蛋白・低負擔」為核心概念的早餐型態。

所長茶葉蛋跨足早餐的第1間門市今（15）日開幕，請來型男主廚「阿銘師」陳俊銘上菜，示範火焰豆漿茶葉蛋煎餅，前50份免費，加上業者祭出多項開幕優惠，吸引許多民眾嚐鮮。

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業者表示，所長茶葉蛋創立已15年，豆干堡可說是「被茶葉蛋耽擱」的人氣產品之一，因此一直想讓它出來當主角，而有跨足早餐的想法。店內提供原型食物的蛋白質，如以豆干取代一般的漢堡皮，豆漿餅皮則以豆漿取代一般的水分，還有豆渣及豆纖維。

選擇在新市開設首間門市，則是看中許多南科新貴對健康相當在意，未來營運也會以連鎖加盟為主。

「阿銘師」陳俊銘說，豆漿餅皮有80%都是以豆漿製作，澱粉含量不高，因此很容易碎，在製作餐點時包括鍋子、火候等SOP標準作業流程都要特別用心。

業者指出，Lady Dou 以「給自己一點空間，好好開始一天」為品牌理念，且延續既有品牌對品質與風味的堅持，將熟悉的食材重新轉化，推出如豆干漢堡、豆漿烤餅等創新餐點，兼顧美味與營養，也讓早餐有了更多元的選擇。，

所長茶葉蛋跨足早餐市場，主打「高蛋白．低負擔」，開幕首日吸引不少民眾前往。（記者劉婉君攝）

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