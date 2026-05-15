教育部首推美感教育 結合社會情緒學習導航卡

教育部首推美感教育結合社會情緒學習導航卡。（教育部提供）

面對學生情緒教育與人際互動議題日益受到重視，教育部今（15）日首度發表「跨領域美感教育X社會情緒學習導航卡」，透過藝術、美感與社會情緒學習（SEL）結合，引導學生在課堂中進行情緒理解、自我覺察與人際互動思考。

教育部師藝司科長彭寶樹說明，希望打破過去美感教育僅限藝術課程的框架，讓藝術成為培養情緒素養與跨域思考的重要媒介，協助學生面對未來社會挑戰。

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教育部近年推動「美感教育第三期中長程計畫」，並委請台灣師範大學辦理「跨領域美感教育卓越領航計畫」，強調藝術與非藝術學科整合，深化跨域學習。此次發表的導航卡，則是首度將美感教育與SEL概念結合，透過具設計感的問題引導卡，引導學生在藝術體驗中思考情緒、同理心與人際關係。

台師大美術學系教授趙惠玲表示，導航卡希望成為教師推動跨域美感與情緒教育的重要工具，透過問題提問與情境引導，協助教師建構融合美感與社會情緒素養的課程架構，讓學生不只是學習藝術，更能從藝術中認識自己、理解他人。

教育部今天也在國家電影及視聽文化中心舉辦「2026跨域美感教育季開幕發表會暨工作坊」，集結全國標竿學校、種子學校及地方教育局處代表，共同分享跨域美感教育成果，並同步舉行「跨域美感教育紀錄片」首映。

其中，南投縣過溪國小結合茶藝與絲竹樂課程，讓學生從茶文化與竹製樂器中感受生活美學；嘉義大學附設實驗小學則以台灣畫家陳澄波為主題，帶領學生透過藝術認識在地歷史與文化，深化與土地的情感連結。

彭寶樹表示，教育部將持續推動跨域美感教育，並透過全台巡迴分享、教師工作坊與課程交流，擴散跨域教學能量，後續自5月17日至6月27日，也將辦理12場成果分享活動，希望結合在地文化與公共參與，逐步建立全民共享的美感教育環境，培養兼具美感素養、情緒能力與創新思維的新世代學習者。

教育部今天舉辦「2026跨域美感教育季開幕發表會暨工作坊」。（教育部提供）

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