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    首頁 > 生活

    台中3醫美診所被查到裝針孔偷拍 各罰50萬勒令停業6個月

    2026/05/15 12:56 記者蔡淑媛／台中報導
    台中市查獲聖宜診所針孔設備偽裝為防盜感應器。（衛生局提供）

    台中市查獲聖宜診所針孔設備偽裝為防盜感應器。（衛生局提供）

    醫美診所針孔偷拍風波延燒，台中市衛生局清查轄內各醫療院所，查獲「聖宜診所」台中2分店於診療空間違法設置微型針孔攝影機、「光澤診所」則未經同意私自攝錄病患醫療影像，認定業者行為嚴重破壞醫病信任且情節重大，依「醫療法」重罰3家診所各50萬元罰鍰，勒令停業6個月，並將事證移交地檢署偵辦。

    近期愛爾麗、聖宜、研醫明、光澤等醫美集團爆出針孔偷拍疑雲，台中市衛生局查獲愛爾麗台中2分店裝設監視設備及樂菲時尚診所內有多處可疑孔洞，涉及「妨害秘密罪」，已將相關事證移送地檢署偵辦。

    此外，也查獲「聖宜診所」台中2分店與「光澤診所」違法攝錄事證明確，立即依法重罰並移送司法機關究責。

    衛生局啟動「反針孔擴大聯合稽查專案」針對高風險場域全面掃蕩，民眾83件醫美消費爭議，也同步受理，並強制要求涉案診所限期辦理退費，若診所規避賠償責任，市府將再次依法加重裁處。

    衛生局指出，台中地檢署目前已對相關案件分案調查，市府將與檢警密切配合，待偵結後依法追究到底。

    市府說，未來將落實常態化管理與不定時稽查，杜絕醫療環境中的違法監控。市民若在就醫過程中發現環境異樣，或懷疑個人隱私受損，請即刻撥打1999市民服務專線或向衛生局檢舉，市府將依法處辦。

    台中市查獲「聖宜診所」台中兩分店於診療空間違法設置微型針孔攝影機。（衛生局提供）

    台中市查獲「聖宜診所」台中兩分店於診療空間違法設置微型針孔攝影機。（衛生局提供）

    台中市稽查光澤診所，未經同意私自攝錄病患醫療影像。（衛生局提供）

    台中市稽查光澤診所，未經同意私自攝錄病患醫療影像。（衛生局提供）

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