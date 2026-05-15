兒童安全日警訊 兒童事故這3類意外最致命

兒童安全日，提醒預防兒童事故傷害。（市府提供）

5月15日全國兒童安全日，台中市衛生局指出，事故傷害長期位居兒童主要死因之一，最新統計，2024年，事故仍是1至5歲兒童主要死因第1位，對未滿1歲嬰兒也是重大威脅；透過在地資料分析發現，2022年至2024年6歲以下兒童事故傷害型態，以運輸事故、跌墜及窒息最為常見。

衛生局長曾梓展表示，兒童事故傷害並非無法避免，若能及早掌握風險、落實預防措施，可以有效降低許多意外，不同年齡層的高風險情境各有不同，防制工作必須依孩子成長階段推動分齡、分眾的精準策略。

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曾梓展說，市府近年持續深化兒童發展篩檢服務，自2024年7月開辦至今已服務逾11萬人次，並建立「篩檢、評估、轉介、療育」完整機制，除關注兒童發展，也透過專業服務提早掌握家庭需求。

另一方面，衛生局也持續提醒醫療院所於兒童就醫時提高警覺，如發現疑似兒虐或其他依法應通報情形，應依兒少法規定及時通報，並結合社政、教育、警政等資源持續追蹤關懷，共同建構更周延的兒童安全防護網。

針對嬰兒常見風險，曾梓展提醒，「安全睡眠」、「預防墜落」、「燒燙傷防制」及「嬰幼兒汽車安全座椅正確使用」，其中嬰兒採仰睡並落實「同室不同床」、孩童乘車使用合格安全座椅、沐浴前先確認水溫、窗邊與陽台加裝防墜設施，以及避免幼兒離開照顧者視線範圍。孩子的平安，不該等到意外發生後才想起，最好的保護，就是把風險擋在傷害之前。

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