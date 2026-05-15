循環署與桃機合作推動塑膠循環 打造減塑機場新典範

環境部資源循環署與桃園機場公司簽署合作備忘錄，要推動塑膠資源循環。（記者吳柏軒攝）

為響應全球減塑趨勢，環境部資源循環署今（15日）與桃園國際機場公司簽署「推動塑膠資源循環」合作備忘錄（MOU），將從源頭減量、回收精進、再生利用等3大方面達共識，包含3.8萬名員工自備餐具、美食街免洗餐具減量、打造再生文創商品等，期待讓年逾4780萬人次旅客從台灣國門就開始體驗綠色生活。

交通部主秘沈慧虹表示，去年桃機進出人流4780萬人次，但不包含每天在桃機工作的同仁3.8萬人，工作人員24小時輪班，桃機是非常大的生活區域，能為國家多做一點資源回收、源頭減量，也可減輕清潔人員負擔，並感謝機場服務大聯盟的多家公司全方位啟動，目前中東戰爭，台灣的轉機地位相對提升，盼藉此讓生活更好、全球共好。

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環境部次長沈志修表示，台灣從1997年開始推資源回收車，跟著垃圾車後面至今，並建立回收基金等系統制度，如今更資源循環更進一步，先選擇交通場域，尤其桃機是國門，讓國人及外國旅客從機場就感受台灣綠色生活，未來期待與更多交通場址合作，且桃機去年拿下國際機場協會的機場碳認證等級4認證，持續朝等級5推進，具備低碳轉型與循環管理示範。

資源循環署跟桃機公司今正式簽訂MOU，將就塑膠的源頭減量、回收精進、再生利用等3大方面，陸續落實具體措施，如美食街內用免洗餐具減量，鼓勵員工自備餐具，會議供餐採循環餐盒等，也幫助桃機後端回收分類，將塑膠容器更細分類，今年1、2月較去年同期增加126％；循環署也媒合桃機與再利用途徑，讓回收物資變成循環材料，已有各項回收物製作的文創商品誕生。

環境部次長沈志修鼓勵交通場域推動減塑生活，也拿出桃園機場回收物所製成的拼圖積木月曆，秀出廠商再利用文創創意。（記者吳柏軒攝）

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