香蕉假莖變精美織品！蕉研所推自動取纖機 未來搬到田裡助農民

台灣香蕉研究所所長李文立（左）指出，香蕉假莖取出纖維後可製成衣服、布料、襪子等織品。（記者羅欣貞攝）

香蕉假莖在香蕉採收後往往被棄置，但若抽取出纖維就是優良的織品原料，農業部農糧署輔導台灣香蕉研究所與屏東科技大學，攜手打造首座區域型香蕉假莖自動化取纖循環場，目前原型機已開始運作，取出的纖維可做成衣服、襪子、布料等織品，剩餘渣料也可製成可分解的水果套袋、塑膠袋等。蕉研所盼未來打造更輕巧的取纖機，直接載運到田間幫農民將假莖上機直接取纖。

農糧署表示，台灣香蕉收穫面積約1萬4000公頃以上，農友們在採收香蕉後，往往留下更大量的香蕉假莖副產物，過去常被視為廢棄物，然而香蕉假莖富含可循環利用且深具減碳效益的天然纖維，未善加利用很可惜，為建立香蕉假莖循環利用模式，該署與蕉研所合作開發適當的田間栽培管理模式及假莖省工採收方法，並且輔導設置首座區域型香蕉假莖自動化取纖循環場，透過自動化取纖設備，將能快速且穩定生產高品質的香蕉纖維，有助於提升香蕉假莖纖維織品能見度。

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台灣香蕉研究所所長李文立指出，香蕉假莖透過自動化取纖設備取得的纖維雖然只有1%，但取纖作業剩餘的渣料，該所已有特定技術及經驗，將其乾燥、研磨後製成可生物分解產品，如農膜、水果套袋、塑膠袋、蛋盒及緩衝包材等，是可取代塑膠製品的明日之星。

目前採纖過程是在香蕉園先將假莖截斷為2至3段，每段約7、80公分，搬運到取纖場後，先以分切機將假莖切為小長片，再一片片放到取纖機的運輸帶上，經機器處理後，一條條長條的纖維、殘渣就會在機器出口分別產出。

蕉研所所長李文立表示，香蕉假莖抽取纖維屬於生態友善的農糧纖維，具良好彈性、抗張強度、剛度，水份的吸收及散發都很快速，而且它不含葉綠素，採下來的纖維比較白，後續的工序就比較少，紡織業界蠻喜歡這樣的天然纖維，與棉線或者聚酯纖維等混紡在一起，效果都不錯。未來希望將取纖機輕巧化，可以直接運至田間，協助農民方便直接將假莖上機取纖，以加強推廣，達到香蕉全株利用。

在取纖前先將香蕉假莖分割切片。（記者羅欣貞攝）

分割成片的香蕉假莖送入取纖機。（記者羅欣貞攝）

經自動化取纖機處理，長條纖維及殘渣分別產出。（記者羅欣貞攝）

香蕉假莖自動化取纖機。（記者羅欣貞攝）

透過取纖機取出香蕉假莖纖維。（記者羅欣貞攝）

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