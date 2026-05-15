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    首頁 > 生活

    母親節續攤 楊烈、曾心梅等歌手5月17日高市文化中心獻唱

    2026/05/15 11:47 記者王榮祥／高雄報導
    母愛真偉大公益音樂會本周日晚在高市文化中心圓形廣場舉行。（黃文益提供）

    母愛真偉大公益音樂會本周日晚在高市文化中心圓形廣場舉行。（黃文益提供）

    高市議員黃文益結合民進黨高市黨部及民間社團，本週日5月17日晚在高市文化中心舉辦母愛真偉大公益音樂會，邀請楊烈、曾心梅、方順吉等實力派歌手獻唱。

    黃文益表示，從小在單親家庭長大，母親靠著辛苦工作撐起整個家庭，這份深刻體悟讓他每年母親節期間，除親自帶領團隊到市場發送康乃馨，更持續舉辦公益音樂會，今年邁入第四屆。

    黃文益說明，今年規模更勝以往，不僅將場地移師至文化中心圓形廣場，還特別邀請正展開「自由之地」世界巡迴演唱會的金鐘歌王楊烈及金曲歌后曾心梅親臨演出。

    他細數音樂會精彩卡司，包括高顏值與實力兼具的「Molly樂團」、「鐵肺歌手」彭佳慧的妹妹彭佳霓、90年代紅遍全台的童星歌手方順吉、台語歌壇知名「創作才子」江志豐。

    兩度榮獲金曲獎最佳台語女歌手的曾心梅、與金鐘歌王楊烈壓軸登場，展現跨世代的音樂魅力。

    除演唱節目，今年再度與「社團法人台灣愛狗人協會」合作，為長期投入流浪犬貓救援、照護及送養工作的公益團體進行勸募，公益音樂會免費入場，入場民眾皆可獲老江紅茶與圓石茶飲提供無糖茶飲一杯，限量600杯、送完為止。

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