「滯洪＋分流」雙管齊下 北大特區學勤路排水效能提升3成

新北市長侯友視察北大特區積淹水改善工程完工。（記者翁聿煌攝）

新北市水利局為終結北大特區聯外水路佳園路三段及學勤路積水問題，投入排水改善工程總經費約3千8百餘萬元，並獲得國土署補助70%經費，透過中央與地方合作，建構全方位的韌性防洪體系，市長侯友宜15日視察北大特區治水改善成果。

侯友宜表示，北大特區因開發較早，開發前水系以灌溉圳路為主，開發後因灌排混流、渠道上游寬下游窄及灌溉閘門無配合排水操作，每逢強降雨便負荷過重；市府自2013年起即推動台北大學特定區雨水下水道檢討規劃，治理方式以「末端疏導」為重點，優先完成北大聯外分流箱涵、桃子腳末端匯流段改善與三鶯二橋排水分流等排水末端改善工程；並陸續針對大學路、三樹路、國慶路等區內系統精準優化，逐年完成9項工程。

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工程針對學勤路排水系統改善，除了增設分流箱涵，將排水效能提升30%外，更於桃子腳國中小前新建290噸地下滯洪池，讓雨水進入系統前發揮緩衝蓄水功能，大幅減輕排水壓力。

水利局長宋德仁指出，北大特區雖已完成多項排水改善工程，但佳園路三段145巷因受地形低窪及排水路窄縮影響，過去每逢強降雨就面臨極大挑戰，為此，水利局提出「系統化導流」對策，先在桃子腳國中小前新建地下滯洪池，在雨水進入排水系統前先進行緩衝存蓄；同時克服地下既有管線密佈的施工困難，在佳園路三段設置271公尺的分流箱涵將雨水導向下游，透過「滯洪」與「分流」雙管齊下，成功讓區域排水從原本的「被動硬撐」轉變為「主動疏導」，大幅提升排洪效率。

以往佳園路三段145巷因地形低窪且排水路窄縮導致積淹水情形。（新北市水利局提供）

佳園路三段增設271公尺的分流箱涵，減少雨水排往佳園路三段145巷內，解決145巷內地勢低窪情況。（新北市水利局提供）

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