為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    頭份四月八點燈揭序幕 賞燈、演唱會、美食競賽一次玩透透

    2026/05/15 11:50 記者彭健禮／苗栗報導
    2026頭份四月八「頭份迎頭香 平安FUN城市」系列活動將於22日起登場，上公園燈樓亮燈。（圖由頭份市公所提供）

    2026頭份四月八「頭份迎頭香 平安FUN城市」系列活動將於22日起登場，上公園燈樓亮燈。（圖由頭份市公所提供）

    2026頭份四月八「頭份迎頭香 平安FUN城市」系列活動將於22日起登場，安排有年爐主創意供桌大賽、炒米粉競賽，及安心亞等人氣藝人與樂團接力演出的「庄神搖滾演唱會」。頭份市公所今（15）日舉辦上公園燈樓亮燈儀式，為年度宗教文化盛事揭開序幕。

    市長羅雪珠表示，每年上公園燈樓搭起、燈籠高掛，就象徵四月八啟動，也代表為城市祈福。今年燈樓以500顆彩繪燈籠打造，皆由頭份學童創作，後續將展示於上公園及市公所周邊，並規劃賞燈隧道，讓民眾感受沉浸式節慶氛圍。

    今年活動結合頭香、米粉香及茶香等地方特色意象，透過宗教、藝文、美食及音樂等多元活動，展現頭份四月八文化魅力與城市特色。首先於5月22日上午在永貞宮廣場舉辦「頭份迎頭香－青年爐主創意供桌大賽」，由頭份12所國小及4所國中共同參與，以創意花燈及特色供品迎接媽祖。

    23日晚間則將在六合運動場舉辦「庄神搖滾演唱會」，邀請安心亞、芒果醬、怕胖團、甜約翰、U:NUS及呂允等人氣藝人與樂團接力演出。

    此外，24日登場的炒米粉大賽將集結20組隊伍同場較勁，參賽隊伍來自苗栗各鄉鎮及新竹市。現場可品嚐特色炒米粉，也將舉辦人氣票選，投票民眾可兌換限量東方美人茶飲。

    頭份市公所邀請民眾參與，感受頭份四月八文化魅力與城市特色。（圖由頭份市公所提供）

    頭份市公所邀請民眾參與，感受頭份四月八文化魅力與城市特色。（圖由頭份市公所提供）

    燈樓以500顆彩繪燈籠打造，皆由頭份學童創作。（圖由頭份市公所提供）

    燈樓以500顆彩繪燈籠打造，皆由頭份學童創作。（圖由頭份市公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播