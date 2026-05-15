頭份四月八點燈揭序幕 賞燈、演唱會、美食競賽一次玩透透

2026頭份四月八「頭份迎頭香 平安FUN城市」系列活動將於22日起登場，上公園燈樓亮燈。（圖由頭份市公所提供）

2026頭份四月八「頭份迎頭香 平安FUN城市」系列活動將於22日起登場，安排有年爐主創意供桌大賽、炒米粉競賽，及安心亞等人氣藝人與樂團接力演出的「庄神搖滾演唱會」。頭份市公所今（15）日舉辦上公園燈樓亮燈儀式，為年度宗教文化盛事揭開序幕。

市長羅雪珠表示，每年上公園燈樓搭起、燈籠高掛，就象徵四月八啟動，也代表為城市祈福。今年燈樓以500顆彩繪燈籠打造，皆由頭份學童創作，後續將展示於上公園及市公所周邊，並規劃賞燈隧道，讓民眾感受沉浸式節慶氛圍。

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今年活動結合頭香、米粉香及茶香等地方特色意象，透過宗教、藝文、美食及音樂等多元活動，展現頭份四月八文化魅力與城市特色。首先於5月22日上午在永貞宮廣場舉辦「頭份迎頭香－青年爐主創意供桌大賽」，由頭份12所國小及4所國中共同參與，以創意花燈及特色供品迎接媽祖。

23日晚間則將在六合運動場舉辦「庄神搖滾演唱會」，邀請安心亞、芒果醬、怕胖團、甜約翰、U:NUS及呂允等人氣藝人與樂團接力演出。

此外，24日登場的炒米粉大賽將集結20組隊伍同場較勁，參賽隊伍來自苗栗各鄉鎮及新竹市。現場可品嚐特色炒米粉，也將舉辦人氣票選，投票民眾可兌換限量東方美人茶飲。

頭份市公所邀請民眾參與，感受頭份四月八文化魅力與城市特色。（圖由頭份市公所提供）

燈樓以500顆彩繪燈籠打造，皆由頭份學童創作。（圖由頭份市公所提供）

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