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    首頁 > 生活

    北市聯醫偷拍案處理遭批避重就輕 蔣萬安：訂定更嚴謹SOP

    2026/05/15 11:54 記者甘孟霖／台北報導
    台北市長蔣萬安接受市議員質詢。 （記者田裕華攝）

    台北市長蔣萬安接受市議員質詢。 （記者田裕華攝）

    近期醫美診所偷拍案件導致人心惶惶，台北市議員簡舒培今（15）日質詢台北市長蔣萬安指出，2025年北市聯合醫院也發生過偷拍案件，但聯醫在事件處理避重就輕，質疑市府連聯醫都沒有要求好，如何管理北市其他診所？台北市長蔣萬安說，即刻要求聯醫訂定更嚴謹的SOP與懲戒相關規範。

    蔣萬安今至議會專案報告，簡舒培質詢指出，2025年聯醫仁愛院區發生醫檢師在女病患拍X光片的時候偷拍案件，病患當下很驚恐，第一時間反映制止醫檢師，與護理長一起檢視醫檢師手機相簿未發現，而要求近一步檢視手機的垃圾桶查看是否已經刪除，卻被以隱私為由拒絕；最終，女病患報警，醫檢師也在警局認罪偷拍。

    簡舒培說，醫檢師被解僱後，因為認罪的原因只被輕判三個月可易科罰金，並得緩刑；而聯醫在事件發生後訂定維護隱私規範，但內容避重就輕，應該要訂定相關檢查SOP，包含要求這類可能裸露場所不得帶手機進入；此外，聯醫從2022至2026年間發生6起偷拍事件，也僅有一起案件醫師被移付懲戒，相關規定也要調整，否則北市府連聯醫都管不好，怎麼要求其他診所？

    蔣萬安表示，偷拍事件是不能接受的，他會即刻要求衛生局與聯醫，訂定更嚴謹的SOP規範，也會將移送懲戒的相關標準調整。

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