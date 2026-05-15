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    首頁 > 生活

    520結婚 高市送「美濃147號米」結婚禮盒

    2026/05/15 11:00 記者陳文嬋／高雄報導
    520結婚，高市送「美濃147號米」結婚禮盒。（市府提供）

    520結婚，高市送「美濃147號米」結婚禮盒。（市府提供）

    520諧音「我愛你」結婚熱門日將至，高雄市民政局攜手美濃區農會以在地獲獎無數「美濃147號米」作為結婚祝福禮，新人於5月20日當天前往高市任一戶政事務所辦理結婚登記，可獲得「520147幸福米禮」禮盒。

    民政局今年特別企劃「濃情蜜意一世情・520147愛情密碼」結婚登記贈禮活動，攜手美濃區農會選用在地優質農產品「美濃147號米」，打造專屬愛情密碼「520147我愛你一世情」，包裝為「520147幸福米禮」，作為結婚祝福禮盒；各戶政事務所也設置風格多元結婚拍照背板，讓新人留下珍貴難忘的美好回憶。

    民政局表示，以家的溫度來自餐桌上白米飯，不僅連結家人情感，也溫暖每個甜蜜家庭瑰寶，市府透過這份祝福禮，傳遞「開門有飯香、回家有溫暖」的幸福意象，祝福新人在柴米油鹽歲月中相知相守、攜手同行，讓愛情在家的溫度中滋長，延續一世情緣。

    民政局長閻青智說，市府致力於打造友善宜居的環境，鼓勵年輕人勇敢追求愛情，並選擇在高雄落地生根，攜手共築幸福美滿家庭，在未來相互扶持、共同成長，讓愛成為生活最堅實的力量，豐富彼此人生。值此浪漫日子，誠摯祝福天下有情人終成眷屬，在高雄這座溫暖城市中攜手相伴，520快來登記結婚，讓愛恆一世情。

    520結婚，高市送「美濃147號米」結婚禮盒。（市府提供）

    520結婚，高市送「美濃147號米」結婚禮盒。（市府提供）

    520結婚，高市送「美濃147號米」結婚禮盒。（市府提供）

    520結婚，高市送「美濃147號米」結婚禮盒。（市府提供）

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