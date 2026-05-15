屏東現今年第2例野生動物狂犬病 恆春白鼻心染疫

屏東縣積極推動狂犬病疫苗注射巡迴活動。（屏東縣政府提供）

屏東縣恆春鎮墾丁里本（5）月12日檢驗出狂犬病陽性白鼻心案例，這是屏東今年第2例野生動物狂犬病，屏東縣動物防疫所與恆春鎮公所將於下週五（22日）上午10點30分至12點在鵝鑾里辦公處及下午1點30分至3點於墾丁活動中心，提供免費犬貓狂犬病疫苗施打服務，恆春鎮及周邊鄉鎮民眾可把握機會攜帶家中犬貓前往參加。

屏東縣府農業處表示，目前台灣狂犬病疫情侷限於鼬獾、白鼻心等野生動物，呼籲民眾共同遵守「二不一要」原則共同防範狂犬病─不接觸野生動物、不棄養寵物、要每年帶犬貓及人工飼養的食肉目動物注射狂犬病疫苗，以確保家中毛小孩及自身安全。若民眾有發現死亡食肉目野生動物，如鼬獾、白鼻心等，請通報屏東縣動物防疫所08-7224109或縣府1999專線送驗。

請繼續往下閱讀...

此次除恆春鎮周邊區域緊急加場之外，屏東縣政府也在其他高風險鄉鎮密集巡迴施打免費狂犬病疫苗；請飼主不要錯過5月滿州鄉及車城鄉狂犬病疫苗注射巡迴場次施打疫苗，詳細場次資訊可於「屏東縣動物防疫所官網－狂犬病專區」查詢，或至動物醫院完成狂犬病疫苗施打，依「動物傳染病防治條例」規定每年須為家中犬、貓及貂、浣熊等食肉目動物完成一次狂犬病疫苗施打，未完成者將處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法