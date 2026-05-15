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    首頁 > 生活

    全在台南拍！1支婚紗片狂吸60萬觀看 網暴動想朝聖

    2026/05/15 10:24 記者洪瑞琴／台南報導
    不用出國，台南一鏡穿越古今　婚紗片美到像電影。（渡謙信提供）

    不用出國，台南一鏡穿越古今　婚紗片美到像電影。（渡謙信提供）

    1支婚紗影片，把台南拍成穿越時空的愛情電影，攝影師「渡謙信」在社群分享作品，開頭就強調「這我在台灣拍的，而且就在台南拍的」。影片以「前世今生」為主軸，透過古代與現代交錯的敘事手法，拍得像電影預告，短時間就吸引近60萬人次觀看，討論度直接炸開。

    整支作品的場景全在台南取景，從充滿歷史感的延平郡王祠，到氣勢恢弘的鹿耳門聖母廟類宮殿長廊，再到宛如歐洲場景的奇美博物館，不同風格一鏡切換，完全無違和。甚至連延平郡王祠前的候車亭、高鐵接駁車畫面都被收進鏡頭，日常場景也能拍出劇情感。

    渡謙信說，影片爆紅很意外，一開始只是用Google實景到處看景，結果一滑到台南就選定。台南特有的紅牆色調、濃厚歷史氛圍，加上古蹟與現代場景自然共存，正好符合他想拍的「時空交錯」主題。他也點出一個關鍵優勢，就是台南很多歷史場域的天際線相對乾淨，不太會被高樓大廈破壞畫面，拍起來更純粹、更有沉浸感。

    他還半開玩笑地說，就算是國立故宮博物院或其它地方，也很難拍出這種感覺，「這種題材真的只有台南能做到。」再加碼補一句，來台南拍還有東西真的很好吃，常常拍完新人直接變美食之旅，幾乎沒人會拒絕。

    影片曝光後，網友留言一面倒，狂讚：「驕傲的台南人路過，原來我們不只會吃」、「台南真的超好拍」、「這根本是愛情片」。不少人甚至被燒到，直呼想把婚紗地點改到台南。這次不只靠美食圈粉，還用畫面告訴大家，台南本身就是1座自帶濾鏡的電影場景。

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