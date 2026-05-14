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    首頁 > 生活

    台南大內青果集貨場展新風貌 石棉瓦棚架啟動更新計畫

    2026/05/14 10:14 記者劉婉君／台南報導
    台南大內青果集貨場周邊景觀改善，空間變得更開闊。（記者劉婉君攝）

    台南大內青果集貨場周邊景觀改善，空間變得更開闊。（記者劉婉君攝）

    台南大內青果集貨場已逾53年歷史，結構老舊，場域周邊環境經斥資600萬元進行改造，呈現新風貌，綠美化植栽與步道，並打開圍牆，讓空間視覺開闊，而石棉瓦棚架也已啟動相關的更新作業流程，目前正在修正計畫中。

    大內青果風華新生環境營造計畫，獲「地方創生城鄉風貌營造計畫」中央補助456萬元，地方配合款144萬元，去年底開始施工後，目前已經完工，舊有圍牆及老舊車棚拆除，規劃步道及栽種樹木植栽，景觀美化，入口處仍可看到昔日大門兩側的「台南縣大內鄉果菜市場」與1972年設立的水泥柱，見證歷史。

    集貨場的棚架，因結構老舊、石棉瓦屋頂材質具潛在健康疑慮，且原有農產品集結、整理及分級包裝功能已逐漸式微，大內區公所3月已向農業局提案更新，目前已獲得核定1700萬元，正在進行計畫修正中，預計明年委設勞務採購、2027年辦理棚架結構更新工程。

    大內區長陳俊達表示，提升集貨場吸引力，增加消費人流與交易量，強化地方品牌形象，活化公共空間，提升社區參與，未來非營運時間也可供辦理大型活動，吸引外地遊客，增加農產運銷及經營。

    入口處仍保留1972年設立的水泥柱，見證歷史。（記者劉婉君攝）

    入口處仍保留1972年設立的水泥柱，見證歷史。（記者劉婉君攝）

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