檳榔轉種「三紅三黑」 屏東可可行銷全世界

副總統蕭美琴和與會同學共同品嘗屏科大學生實習產品。（圖由屏科大提供）

屏東過去是重要的檳榔產地，早年台灣的檳榔不論在產值或種植面積上，都是高經濟價值的農作物之一，但檳榔產業除衍生水土保持、環境及公共衛生等問題，其中檳榔致癌議題更是為人所關注，屏東縣政府推動產業轉型，提出「三紅三黑，屏東之寶」，尤其「可可」近年更是在國際大放異彩，也被副總統蕭美琴認為是極具代表性的地方轉型案例。

蕭美琴12日至國立屏東科技大學參加該校所舉辦的「名人講座」，她指出，檳榔致癌議題，更促使政府多年來持續推動減少食用檳榔的政策宣導。此外，從種植、採收、分級、批發到販售，牽動整體產業鏈及許多家庭生計，因此若只是呼籲「不要吃、不要種」，並不足以真正解決問題。

請繼續往下閱讀...

她盛讚屏東縣政府積極開始思考產業轉型方向，進一步提出「三紅三黑，屏東之寶」的政策構想，推動地方農業轉型與升級，輔導農民轉型種植三紅的紅豆、紅藜、紅龍果；三黑的咖啡、黑豆、可可。因為屏東氣候適合可可種植，且可可是高經濟價值作物，國際上許多國家都致力提升農產品附加價值，透過加工及商品化行銷全世界，巧克力即是其中的案例。

蕭美琴說，此行來屏東前就特別希望能深入了解屏東巧克力背後的故事與意義，而屏科大就是與產業並進的學校，因此特別品嚐到屏科大製作的巧克力，讓她深刻感受到「檳榔轉作可可」是1項極具代表性的地方轉型案例，她說，產業轉型需要技術培力、建立加工技術、莊園化經營與品牌建立、包裝與視覺美學升級、舉行產業活動、辦理國際賽事接軌國際，像是地方政府舉辦許多與可可相關的活動，或是屏東黑鮪魚季均成功帶動地方經濟效益與全國關注，讓台灣的咖啡、可可都能站上國際舞台。

蕭美琴並強調，政府推動農業轉型，並非禁止農民種植既有作物，而是希望提供轉型的方向，政府需建立完整配套措施，才能帶動整個產業生態系發展，並相信每個人在不同專業領域，都能發揮專長對地方經濟發展有所貢獻。

副總統蕭美琴特別以屏東在地「檳榔轉作可可（巧克力）」的產業轉型為例，鼓勵青年將在校所學轉化為社會參與的實際行動。（圖由屏科大提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法