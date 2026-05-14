醫美診所偷拍風暴擴大 竹市啟動醫療隱私安全聯合稽查

醫美診所偷拍風暴擴大，新竹市也啟動醫療隱私安全聯合稽查，確保民眾權益。（新竹市府提供）

近期多個縣市爆發醫美診所疑涉違法攝錄偷拍，新竹市也啟動「醫療隱私安全聯合稽查專案」，由衛生局會同警察局，針對轄內高隱私風險場域的醫美診所加強查核，檢視是否涉及違法攝錄、病人隱私維護及消費權益保障等事項，目前已針對25家診所進行稽查，並配合檢方的偵辦調查。

衛生局表示，目前竹市列管美容醫學診所須依《醫療法》相關規定辦理，市府每年定期執行醫療機構督導考核，內容涵蓋醫療品質、病人隱私保護、診療空間管理及醫療資訊安全等項目。因應近日社會關注事件，衛生局啟動專案行政稽查，針對診療室、更衣室、除毛區、恢復室等涉及高度隱私空間加強查核，確認是否有未經同意設置攝錄設備等情形。

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警察局表示，除協助衛生局辦理聯合稽查，針對疑似違法設備進行專業檢測與蒐證，如發現違法偷拍設備，會依法查扣並移送法辦，嚴防不法影像外流，保障市民隱私安全。消保官則提到，針對轄內光澤、聖宜等兩家業者，5月11日已進行查訪了解其退費規定、相關消費者保障事宜，以及現場辦理退費現況，若消費者對於退費有爭議，可透過全國消費者保護網申訴，消保官將會盡速辦理。

衛生局表示，本次專案已啟動第一階段司法偵查作業，針對涉及案件的相關診所配合檢警進行調查，5月12日啟動第二階段行政稽查，由衛生局協同警察局，針對竹市25家醫美診所進行全面查核與行政查處。

醫美診所偷拍風暴擴大，新竹市也啟動醫療隱私安全聯合稽查，確保民眾權益。（新竹市府提供）

醫美診所偷拍風暴擴大，新竹市也啟動醫療隱私安全聯合稽查，確保民眾權益。（新竹市府提供）

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