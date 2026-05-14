為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    醫美診所偷拍風暴擴大 竹市啟動醫療隱私安全聯合稽查

    2026/05/14 10:17 記者洪美秀／新竹報導
    醫美診所偷拍風暴擴大，新竹市也啟動醫療隱私安全聯合稽查，確保民眾權益。（新竹市府提供）

    醫美診所偷拍風暴擴大，新竹市也啟動醫療隱私安全聯合稽查，確保民眾權益。（新竹市府提供）

    近期多個縣市爆發醫美診所疑涉違法攝錄偷拍，新竹市也啟動「醫療隱私安全聯合稽查專案」，由衛生局會同警察局，針對轄內高隱私風險場域的醫美診所加強查核，檢視是否涉及違法攝錄、病人隱私維護及消費權益保障等事項，目前已針對25家診所進行稽查，並配合檢方的偵辦調查。

    衛生局表示，目前竹市列管美容醫學診所須依《醫療法》相關規定辦理，市府每年定期執行醫療機構督導考核，內容涵蓋醫療品質、病人隱私保護、診療空間管理及醫療資訊安全等項目。因應近日社會關注事件，衛生局啟動專案行政稽查，針對診療室、更衣室、除毛區、恢復室等涉及高度隱私空間加強查核，確認是否有未經同意設置攝錄設備等情形。

    警察局表示，除協助衛生局辦理聯合稽查，針對疑似違法設備進行專業檢測與蒐證，如發現違法偷拍設備，會依法查扣並移送法辦，嚴防不法影像外流，保障市民隱私安全。消保官則提到，針對轄內光澤、聖宜等兩家業者，5月11日已進行查訪了解其退費規定、相關消費者保障事宜，以及現場辦理退費現況，若消費者對於退費有爭議，可透過全國消費者保護網申訴，消保官將會盡速辦理。

    衛生局表示，本次專案已啟動第一階段司法偵查作業，針對涉及案件的相關診所配合檢警進行調查，5月12日啟動第二階段行政稽查，由衛生局協同警察局，針對竹市25家醫美診所進行全面查核與行政查處。

    醫美診所偷拍風暴擴大，新竹市也啟動醫療隱私安全聯合稽查，確保民眾權益。（新竹市府提供）

    醫美診所偷拍風暴擴大，新竹市也啟動醫療隱私安全聯合稽查，確保民眾權益。（新竹市府提供）

    醫美診所偷拍風暴擴大，新竹市也啟動醫療隱私安全聯合稽查，確保民眾權益。（新竹市府提供）

    醫美診所偷拍風暴擴大，新竹市也啟動醫療隱私安全聯合稽查，確保民眾權益。（新竹市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播