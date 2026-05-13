台北動物園打造新家具 亞洲黑熊「貝兒」爬高高走休閒風

黑熊貝兒爬到棲架頂部，舒適地躺著休息。（台北動物園提供）

台北市立動物園溫帶區黑熊戶外場中，新「長」出了一座木製結構，那是黑熊照養團隊為了亞洲黑熊「貝兒」特製的新棲架，希望增添「貝兒」戶外環境的豐富度，同時也增加遊客欣賞「貝兒」可愛樣貌的機會。

台北動物園表示，「貝兒」去年10月中搬進溫帶區企鵝館旁的戶外場地，一開始就對新居適應良好，展現許多自然的行為。大家有機會觀察到「貝兒」挖土，天氣好的時候，也能看到「貝兒」在大水池邊踩水，或是抱著行為豐富化道具試著撈出食物的樣子。

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園方說，努力讓動物的生活環境，盡可能有部分架構或功能與野外生活條件相仿，提供不同的刺激來引發黑熊們主動探索環境的興趣，透過動物活動場設計、環境豐富化布置以及正向的動物醫療訓練方式，來提升每隻黑熊的動物福利。

為了讓「貝兒」有更多的爬高機會，保育員們為這個戶外場地增設了一座木製棲架，「貝兒」在新棲架落成第一天就毫不猶豫地走向這個「新家具」，恣意地探索攀爬，並很放鬆地吃掉保育員放在新棲架上的食物。也有觀察到「貝兒」用背部磨蹭新棲架的各個角落、似乎很滿意地坐在棲架上休息，矯健地爬上棲架「屋頂」後，超「chill」地呈現大字形準備睡覺等千奇百怪靈活使用新棲架的逗趣模樣，歡迎大家來動物園一起「驗收」溫帶區黑熊「貝兒」的新棲架。

黑熊貝兒驗收新家具，探索如何攀爬棲架。（台北動物園提供）

黑熊貝兒第一次看到新棲架，就迫不及待爬上休息。（台北動物園提供）

黑熊貝兒磨蹭環境設施。（台北動物園提供）

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