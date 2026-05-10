南台灣旅客再等等！星宇高雄航線夏季未現蹤 許智傑曝開航最新進度

星宇航空已在高雄設置貴賓室。（記者洪定宏攝）

外傳星宇航空最快今年第二季開闢高雄航線，但高雄國際航空站公布的夏季航班尚無星宇航空。對此，成功爭取星宇航空進駐高雄的立委許智傑表示，「可能要等到明年才有好消息」。

許智傑強調，他一直在爭取星宇航空進駐高雄，也協調停機坪、辦公室、貴賓室等空間。然而，面臨全球新飛機交機延遲，原本預計今年初要抵達台灣的新飛機，一直延誤到現在，因此星宇航空的高雄新航線，「可能要等到明年才有好消息」，他將持續關注和爭取國際新航線、機場設備更新。

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據了解，星宇航空已在高雄國際航廈完成辦公櫃台及貴賓室，旅客不斷敲碗期盼儘速開出新航線；回顧去（2025）年10月15日，星宇航空策略長劉允富回應媒體詢問表示，絕對會在高雄開航，但最快能否在2026年第2季暑假前成真？他說「努力中」，另是否為日本線？他強調競爭太激烈，須視航網規劃。

高雄國際航空站指出，今年夏季班表業者新闢情形，亞洲航空6月15日起，新闢吉隆坡-高雄-大阪，每週7班；德威航空3月29日起，新闢高雄-釜山，每週7班；春秋航空7月4日起，新闢高雄-寧波，每週2班。

許智傑（左）成功爭取星宇航空進駐高雄。圖右為星宇董事長張國煒。（取自高雄小金剛許智傑臉書粉專）

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