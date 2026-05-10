新北復育逾8萬株台灣百合 青春山海線重現純白花海

新北市農業局復育台灣百合，北海岸至東北角沿線的台灣百合近日陸續盛開。（圖由新北市農業局提供）

新北市農業局長年復育原生植物，近日北海岸至東北角沿線的台灣百合陸續盛開，迎來最佳賞花期，純白雅致的花朵在綠色山壁映襯下格外吸睛，新北的復育數量累計超過8萬株，民眾沿著「青春山海線」旅遊，可在野外發現台灣百合芳蹤。

農業局指出，台灣百合為台灣特有種，有福爾摩沙百合、高砂百合等美譽，分布台灣全島，適應力極強，其中北海岸至東北角海岸的百合每年約4月至6月開花，純白碩大的喇叭狀花朵，散發淡淡芳香。

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農業局表示，過去俯拾即是的台灣百合，曾因人為濫採及棲地環境破壞，導致野外數量銳減，農業局自2014年起積極推動百合復育計畫，與地方合作培育種苗並進行野外廣植，如今復育版圖已從北海岸一路延伸至東北角地區，累計栽植數量超過8萬株。

新北市農業局長諶錫輝表示，近年台灣百合復育工作核心在於「地方參與」和「社區認同感」，農業局結合「青春山海線」與金山地區農會合作，更輔導在地社區採種育苗，讓保育觀念永續傳承。

諶錫輝說，新北除了台2線核二廠濱海公路（自石門至貢寮）沿線山壁可見野生台灣百合外，民眾也可前往金山農會農特產品展售中心原生植物復育園區與獅頭山公園步道，或是漫步在石門區的麟山鼻步道與富貴角燈塔，若來到東北角，瑞芳區鼻頭角步道（鼻頭國小）以及貢寮區龍門公園與卯澳漁港等地，也都是駐足欣賞純白百合的絕佳去處。

民眾沿著新北市「青春山海線」旅遊，沿途可見台灣百合的芳蹤。（圖由新北市農業局提供）

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