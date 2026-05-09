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    首頁 > 生活

    如果彰化有捷運？王惠美考察維也納 認為「這一點」重要

    2026/05/09 21:14 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣長王惠美率團參訪維也納，體驗當地捷運。（彰化縣政府提供）

    彰化縣長王惠美率團參訪維也納，體驗當地捷運。（彰化縣政府提供）

    當捷運開到彰化之後，城市要如何轉型？彰化縣長王惠美率團前進維也納，考察阿斯佩恩濱湖城的城市規劃，發現當地在打造捷運後，同步規劃對外8條對外公車路線，讓大眾運輸系統是城市移動最佳工具，實現無車城市的理想，這應該作為彰化交流道特定區都市計畫的範本！

    王惠美與縣府官員一起體驗當地的捷運，發現在興建捷運的同時，也要配合捷運推出公車路線，才能讓民眾方便從自家、上班、上學處出發來搭車，捷運只是個便捷交通的軸線，加上完善的公車銜接，才是真正做到不必開車出門，就可以搭乘公車、捷運，抵達上班、上學、購物等的主要目的地。

    王惠美表示，方便的交通路網打造後，也要規劃食衣住行的生活機能設計，鄰近道路下方，設計有休閒空間，讓交通建設不只是蓋捷運、開闢道路，而是以交通出發，結合生活、消費與生產的全方位功能。這都值得彰化交流道特定區在進行都市計畫的借鏡。

    彰化縣長王惠美率團參訪維也納，體驗當地捷運。（彰化縣政府提供）

    彰化縣長王惠美率團參訪維也納，體驗當地捷運。（彰化縣政府提供）

    彰化縣長王惠美率團參訪維也納，借鏡國外的都市規劃。（彰化縣政府提供）

    彰化縣長王惠美率團參訪維也納，借鏡國外的都市規劃。（彰化縣政府提供）

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