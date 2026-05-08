「三班護病比」擬2028年5月上路 石崇良：護理缺口仍有3000至5000人

衛福部長石崇良表示，目前急性一般病床護理人力缺口仍約3000至5000人。（記者羅碧攝）

立法院三讀通過「醫療法」修正案，正式將「三班護病比」入法。衛福部長石崇良昨天表示，目前急性一般病床護理人力缺口仍約3000至5000人，因此衛福部規劃設置緩衝期，建議於2028年5月1日正式實施，並持續透過夜班津貼、獎勵機制及健保資源挹注，推動護理人力回流。

石崇良指出，衛福部今天邀集護理師護士公會全聯會、護理學會、醫療及護理產業工會，以及醫院協會、醫學中心協會、區域醫院協會、社區醫院協會與病友團體，共同討論三班護病比入法方向。會中確認，將急性一般病床三班護病比正式納入《醫療機構設置標準》第12條之1，並依2024年3月1日公告的三班護病比標準辦理，內容與立法院今天通過的《醫療法》第12條修正方向一致。

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石崇良表示，護理人力改革計畫自2025年至2028年推動4年，今年3月較去年同期已增加約4900多名護理人員，其中約3000人進入醫院服務，人力已逐漸回到疫情前成長趨勢。不過，目前距離全面達標仍有差距，因此各界同意設置緩衝期。

他指出，原先護理團體期待於2027年底前上路，但考量冬季病患量較大、春節長假期間醫院人力需輪休，加上年後常有離職與轉職潮，因此建議將正式實施時間訂於2028年5月1日，讓春節後醫院有時間持續補人，避免衝擊病人就醫權益。

石崇良也強調，三班護病比推動並非現在才開始，早在2024年即已透過健保預算推動夜班津貼，行政院同年9月核定「護理人力改革12項策略計畫」，4年投入275億元改善護理職場環境與增加人力。

他表示，目前夜班仍是最難補足的人力缺口，因此夜班津貼將持續發放至2028年底；此外，三班護病比達標獎勵每年約近20億元，也將持續執行至2028年底，並可由醫院彈性運用於白班、夜班、專科護理師及假日加給等人力獎勵。

石崇良指出，目前三班護病比達標率已較推動初期提升，2024年上半年約5成醫院達標，下半年已提升至約7成，其中白班達標率約9成，但夜班仍相對困難。他坦言，若依目前人力回流速度推估，約仍需2年左右，才能在不關床情況下讓護理人力逐步到位。

此外，衛福部預計於5月20日前完成修法預告，預告期間仍會持續蒐集各界意見，作為後續正式公告版本參考。

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