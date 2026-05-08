拯救瀕危族群 台北動物園馬來貘「莉姆路」前往新加坡相親

「莉姆路」今（8日）前往新加坡，肩負維持域外保育族群任務。（台北動物園提供）

馬來貘是國際自然保育聯盟紅色名錄中的瀕危動物，為了維持馬來貘的域外保育族群，確保動物園馬來貘家族的遺傳多樣性，台北市立動物園的雄性馬來貘「莉姆路」帶著族群交流的任務，今（8）日前往新加坡動物園。

園方表示，多月前已安排「莉姆路」熟悉運輸箱籠環境，4月進入檢疫觀察期、為跨國旅程做準備。今天清晨啟程前往新加坡，從搭機到地面運輸，目前已平安抵達新加坡動物園，一切安好，喜歡馬來貘「莉姆路」的朋友到新加坡旅遊時，請記得前往動物園拜訪。

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台北動物園及新加坡動物園參與歐洲動物園暨水族館協會域外保育計畫，積極投入馬來貘的保育工作。為了維持動物園馬來貘的基因歧異度、確保族群健康，動物園間透過動物交流的方式，讓不同家族血緣的馬來貘有機會配對。新加坡萬態野生動物保育集團轄下新加坡動物園，曾在2021年借殖雌性馬來貘「Putri」來到台北動物園，和園內的馬來貘「貘樹」配對生下「Treeda」，讓兩地血緣開枝散葉，擴展域外保種的大家庭。

「莉姆路」是「貘莉」的孩子，2024年於台北動物園出生，動物園透過跨國合作為「莉姆路」牽起姻緣線，也要同時顧及園內馬來貘後代的家族血緣關係。在全球物種整合保育的趨勢下，為了維持瀕危動物域外族群的健康與遺傳多樣性，動物們的調度旅行仍有必要持續進行。這次「莉姆路」在春暖花開的時節啟程，由星宇航空負責載運，帶著保育員滿滿的祝福前往新加坡動物園，期待牠能順利熟悉當地的環境，有機會和不同親緣關係的馬來貘個體交流，一起建立「新馬」家族。

「莉姆路」今（8日）前往新加坡，肩負維持域外保育族群任務。（台北動物園提供）

「莉姆路」今（8日）前往新加坡，肩負維持域外保育族群任務。（台北動物園提供）

「莉姆路」今（8日）前往新加坡，肩負維持域外保育族群任務。（台北動物園提供）

「莉姆路」今（8日）前往新加坡，肩負維持域外保育族群任務。（台北動物園提供）

「莉姆路」今（8日）前往新加坡，肩負維持域外保育族群任務。（台北動物園提供）

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