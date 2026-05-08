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    首頁 > 生活

    老鼠闖入大直典華晚宴 蔣萬安：大清消從中山區開始

    2026/05/08 12:21 記者何玉華／台北報導
    台北市即日起展開12區大清消，今（8）日從中山區展開。（台北市政府提供）

    台北市即日起展開12區大清消，今（8）日從中山區展開。（台北市政府提供）

    台北市鼠害問題持續延燒，有民眾在網路貼文表示，7日參加在中山區知名婚宴會館「大直典華」的宴席時，看到老鼠闖在桌椅間亂竄，嚇壞不少現場賓客；台北市長蔣萬安今（8）早被問及此事，強調今天開始啟動全市12個行政區的大清消，就從中山區開始。

    蔣萬安今天早上出席「民生水資源再生廠暨環境教育館」啟用典禮前受訪，被問到老鼠出現在婚宴會館一事時表示，將自今天開始，正式啟動12個行政區接續的全面大清消，「就從中山區開始」。他也請產業局、衛生局、環保局等相關單位到現場，要求業者做好整體的環境衛生。

    市府指出，中山區大清消除了環保局清潔班、消毒班，還有鄰里志工隊等，總計動員約540餘人次。

    對於議員林延鳳質疑消毒班人員兼任「鼠類偵防師」，是增加基層勤務一事，蔣萬安說，這段期間不管是清潔隊或是消毒班同仁，都非常辛苦；他們只要一接獲相關訊息，就會立刻到現場做處理，四處奔波非常辛勞。

    蔣萬安表示，環保局也跟消毒班溝通、討論，希望接下來能透過各種方式，視實際需求提高人力，包括「鼠類偵防師」，市民只要有需求不清楚的地方，都會提供建議、諮詢，一起努力將整體環境做好清消以及整潔。

    台北市即日起展開12區大清消，包括環保局人員、鄰里志工全力投入，民政局長陳永德 （左）到現場關心。（台北市政府提供）

    台北市即日起展開12區大清消，包括環保局人員、鄰里志工全力投入，民政局長陳永德 （左）到現場關心。（台北市政府提供）

    台北市即日起展開12區大清消，今（8）日從中山區展開。（台北市政府提供）

    台北市即日起展開12區大清消，今（8）日從中山區展開。（台北市政府提供）

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