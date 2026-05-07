台北動物園春季育雛高潮 多種鳥寶寶萌樣亮相

白腹秧雞幼鳥就像小黑炭一樣。（台北動物園提供）

春天是充滿生機的季節，台北市立動物園表示，每年春末，園內水邊、樹叢都會出現各種鳥爸媽帶著寶寶的育雛畫面，如鳥園水禽區的紅冠水雞、白腹秧雞等都屬於早熟性水鳥，毛球般的鳥寶寶孵出不久後就能跟著爸媽四處活動覓食。

此外，鳥園水禽區還可以看到去年夏天孵化的灰頸冠鶴和大紅鶴「少年」，大紅鶴的亞成鳥體型已經接近成鳥，但灰黑色的羽毛和雙腿還是和成鳥外觀有不少差異。鳥園的雉類珍禽區日前也誕生了一隻巴拉望孔雀雉寶寶，而兩棲爬蟲動物館前的新生丹頂鶴寶寶正飛速成長中，雖然仍經常躲藏在鶴媽媽的身邊或草叢裡，但鶴寶寶的脖子和雙腿有愈發修長粗壯的趨勢，想目睹丹頂鶴寶寶外表小巧的可愛模樣，請一定要把握機會。

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台北動物園說，水禽區是網室型的沉浸式參觀環境，規劃許多植栽和水域空間讓水鳥運用，每到春天經常可以發現有些水鳥寶寶默默地在草叢間現身。屬於早熟性鳥類的白腹秧雞寶寶孵化時已長滿絨毛、睜開雙眼，不久就具有跟隨親鳥趴趴走、甚至游水，經常有機會觀察到牠們像一顆顆全黑的小煤炭球一樣，若隱若現地在水邊活動。

紅冠水雞的寶寶長得也像顆黑毛球，但牠們的幼鳥時期有前額較禿的特徵，並有紅色的嘴喙，和白腹秧雞寶寶們長得不一樣。有時也會發現同一對紅冠水雞爸媽不同時期生下的寶寶們一起生活，就會出現成鳥、咖啡色亞成鳥和毛球般幼鳥同框的有趣畫面。

園方表示，紅冠水雞和白腹秧雞是城市中的綠地和水域經常出現的物種，在動物園的參觀區域和野外環境，也容易偶遇這些水鳥帶著寶寶活動。動物園提醒，早熟性鳥類寶寶在野外現身活動是正常的行為，牠們的爸媽有可能就在附近照顧，所以遇到能正常行動、外觀健康的鳥寶寶時，別急著帶走牠們當作救援或者擅自飼養，才能讓鳥寶寶在爸媽的養育下順利長大。

兩週大的丹頂鶴寶寶。（台北動物園提供）

2025年夏天誕生的灰頸冠鶴。（台北動物園提供）

大紅鶴的亞成鳥體型已經接近成鳥，但灰黑色羽毛還是能看出是少年。（台北動物園提供）

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