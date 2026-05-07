亂扯！男大生AI造謠「開箱開到老鼠」 業者提告求償1000萬

「ALT」近日指出，有網友在社群發文稱，「開福袋開到老鼠，要跟這店家求償多少」，業者批評此為AI造假抹黑，並揚言將提告求償1000萬元。（圖擷自臉書）

台北市鼠患問題在近期引發民眾關注，在網路上卻有人濫用AI造謠，有服飾品牌近日就發文控訴，有網友宣稱購物後「開福袋開到老鼠」並露出該品牌服飾的標誌，業者批評此為AI造假抹黑，並揚言將提告求償1000萬元。

「ALT」近日在粉專發文指出，有網友在社群發文稱，「開福袋開到老鼠，要跟這店家求償多少」，只見網友發文附上一張裝有「ALT」衣服的箱子，在裡頭竟還有一直探頭出來的老鼠。對此「ALT」直言，「我不知道你的年紀跟你的動機，或許覺得這樣很好玩，但玩笑有分，這種已經是會損害我們商譽的，我不能輕輕放下，我是一定會處理到底的」。

請繼續往下閱讀...

「ALT」強調，「這真的太誇張了」，並指「全程錄影包貨不可能有老鼠在裡面、我們紙箱根本不是這個規格、Tshirt 都已經單邊長出兩個袖子、紙板水痕不可能是這樣、右下有AI作圖的痕跡」。

後續「ALT」也發文稱已找到該名造謠的人士，並指該位民眾過去曾參加「ALT」的活動並中獎，但是期限到了卻未前往領獎，直到上個月才突然發訊息說要領「4年前逾期」的獎，客服依照正常流程回覆，對方卻嗆要讓他們付出「代價」，之後更在脆上做假圖造謠，並且故意糾眾在底下不斷虛構一連串的不實抹黑。「ALT」指出，會請律師蒐證並提告求償1000萬元。

「ALT」提到，事後查出造謠網友疑似是新北市一名私立大學黃姓男學生，昨日更向他們哭說「奶奶很老了」、「不要送他上法院」，對此「ALT」直言，10秒鐘弄張圖上網發洩編造，就能毀掉一個人一輩子的心血，並指「你的道歉，我收到了，但我不接受」、「之後的事情，就公事公辦吧」。

後續「ALT」稱已找到該名造謠的人士，並指該位民眾過去曾參加「ALT」的活動並中獎，但是期限到了卻未前往領獎，直到上個月才突然發訊息說要領「4年前逾期」的獎，客服依照正常流程回覆，對方卻嗆要讓他們付出「代價」。（圖擷自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法