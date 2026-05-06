直擊》安鼠之亂「萬安」警報！台北國際級夜市旁公園鼠輩橫行

光天化日下，兩隻老鼠在建成圓環公園草地上飛奔遊玩，大玩疊疊樂。（記者王藝菘攝）

台北市「光榮城市」形象再蒙陰影！民眾直擊，台北著名寧夏夜市旁、建成圓環舊址的小公園，竟淪為老鼠棲息的樂園，草叢隨處可見老鼠竄出，更離譜的是，牠們似乎毫不怕人，光天化日在樹下草地奔跑、翻找食物，甚至與公園內的麻雀、鴿子「和平共食、遊玩」，景象令人咋舌。

記者實地走訪，在公園樹根旁、草叢邊發現多處疑似鼠洞，可見鼠患已具規模。令人憂心的是，公園與人潮熙攘、國際遊客必訪的寧夏夜市僅一條馬路之隔。夜市的美食名聲與公園的「鼠影幢幢」形成強烈對比，嚴重衝擊周邊衛生環境形象。

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此外，公園不時有飼主帶毛小孩來散步。老鼠是多種傳染病的媒介，民眾擔心，若家犬不慎接觸或被咬傷，恐感染鼠疫、漢他病毒或其他相關傳染病，威脅寵物及飼主健康。

對此，市府相關單位似乎反應遲緩。民眾痛批，市府口口聲聲打造宜居城市、提升夜市觀光形象，卻連緊鄰夜市的公園公共衛生都無法維持，讓老鼠大剌剌在市民休閒空間活動跑來跑去，基層治理螺絲明顯鬆動，嚴重失職。市府應立即展開全面滅鼠與環境清理行動，還給市民一個乾淨、安全的休閒空間，徹底檢討夜市周邊的衛生環境管理。

兩隻老鼠在建成圓環公園草地上飛奔遊玩，速度飛快。（記者王藝菘攝）

樹下草地出現老鼠、麻雀「和平共處」同框畫面，卻顯示當地的生態與公共衛生已因鼠患失序。（記者王藝菘攝）

草地出現老鼠與麻雀、鴿子同框畫共食遊玩畫面。（記者王藝菘攝）

飼主帶著毛小孩在公花台旁散步，若老鼠大量繁衍，恐增加寵物感染疾病風險。（記者王藝菘攝）

記者實地拍攝，建成圓環公園樹根周圍隨處可見疑似老鼠挖的洞。（記者王藝菘攝）

記者實地拍攝，建成圓環公園樹根周圍隨處可見疑似老鼠挖的洞。（記者王藝菘攝）

公園和寧夏夜市僅一街之隔，美食與公園的衛生隱憂形成強烈對比。（記者王藝菘攝）

公園和寧夏夜市僅一街之隔，美食與公園的衛生隱憂形成強烈對比。（記者王藝菘攝）

「寧夏環保觀光夜市」招牌閃耀著「環保」與「觀光」光芒，但光鮮亮麗背後，幾公尺外的草叢裡，老鼠正如雨後春筍般竄出。（記者王藝菘攝）

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