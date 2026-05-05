為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    芎林公墓旁申請建物 縣府：違規從事殯葬業不發使照或開罰

    2026/05/05 08:36 記者黃美珠／新竹報導
    面對某生命禮儀公司在芎林到底要蓋廠房？蓋殯葬設施？新竹縣府強調敢違規就以不發使照，或依建築法、區域計畫法、殯葬管理條例等著開鍘。（記者黃美珠攝）

    面對某生命禮儀公司在芎林到底要蓋廠房？蓋殯葬設施？新竹縣府強調敢違規就以不發使照，或依建築法、區域計畫法、殯葬管理條例等著開鍘。（記者黃美珠攝）

    芎林鄉以生命禮儀公司名義，申請在公墓附近山坡地要蓋的到底是廠房或殯葬設施？縣府產業發展處長陳盈州說，丁種建地不須提興辦事業計畫，就可獲得核發廠房用途的建照，所以他們也真不知道業者葫蘆裡賣什麼藥，但鄉親的陳情，他們會密切注意，後續業者申請使照，如果不是依原申請的廠房作使用，他們不會核發使照給業者。

    陳盈州說，業者申請蓋廠房的土地，屬於都市計畫區外、山坡地保育區內的丁種建築用地。丁建只能蓋廠房、不能做殯葬設施，起造人的名字有生命禮儀，但申請要蓋的卻不是生命禮儀設施，且因還沒申報開工，真的看不出端倪。

    本案去年8月中先通過縣府農業處核定的水保計畫，接著12月中取得建照。建築規模是地上1層的鋼骨造建物。陳盈州說，後續申請使照，他們將依建築法相關規定辦理，只要跟原申請的使用不符，就不會核發。假使業者先依原申請的廠房闖關拿到使照，後續才違規改作殯葬的話，縣府可依違反區域計畫法，開罰業者6萬到30萬不等罰鍰，且得限期令其變更使用、停止使用或拆除其地上物恢復原狀。

    另建物領用使照後卻違規使用，這部分會另觸犯建築法，縣府可裁罰6萬到30萬且限期改善之外，必要時會斷水斷電、封閉或命其於期限內自行拆除，恢復原狀或強制拆除。

    縣府民政處長陳建淳則說，未經許可經營殯葬設施的業者，依殯葬管理條例限期改善、且開罰30萬到150萬不等之外，還可按次連罰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播