芎林公墓旁申請建物 縣府：違規從事殯葬業不發使照或開罰

面對某生命禮儀公司在芎林到底要蓋廠房？蓋殯葬設施？新竹縣府強調敢違規就以不發使照，或依建築法、區域計畫法、殯葬管理條例等著開鍘。（記者黃美珠攝）

芎林鄉以生命禮儀公司名義，申請在公墓附近山坡地要蓋的到底是廠房或殯葬設施？縣府產業發展處長陳盈州說，丁種建地不須提興辦事業計畫，就可獲得核發廠房用途的建照，所以他們也真不知道業者葫蘆裡賣什麼藥，但鄉親的陳情，他們會密切注意，後續業者申請使照，如果不是依原申請的廠房作使用，他們不會核發使照給業者。

陳盈州說，業者申請蓋廠房的土地，屬於都市計畫區外、山坡地保育區內的丁種建築用地。丁建只能蓋廠房、不能做殯葬設施，起造人的名字有生命禮儀，但申請要蓋的卻不是生命禮儀設施，且因還沒申報開工，真的看不出端倪。

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本案去年8月中先通過縣府農業處核定的水保計畫，接著12月中取得建照。建築規模是地上1層的鋼骨造建物。陳盈州說，後續申請使照，他們將依建築法相關規定辦理，只要跟原申請的使用不符，就不會核發。假使業者先依原申請的廠房闖關拿到使照，後續才違規改作殯葬的話，縣府可依違反區域計畫法，開罰業者6萬到30萬不等罰鍰，且得限期令其變更使用、停止使用或拆除其地上物恢復原狀。

另建物領用使照後卻違規使用，這部分會另觸犯建築法，縣府可裁罰6萬到30萬且限期改善之外，必要時會斷水斷電、封閉或命其於期限內自行拆除，恢復原狀或強制拆除。

縣府民政處長陳建淳則說，未經許可經營殯葬設施的業者，依殯葬管理條例限期改善、且開罰30萬到150萬不等之外，還可按次連罰。

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