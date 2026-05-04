高市鳳山投入7950萬 闢建、改造8座公園

誠智里杭州公園將增設羽球場，目前工程施工中，預計6月完工。（記者陳文嬋攝）

高雄最大區鳳山計畫人口調升至42萬，市府今年持續投入近8千萬元，將闢建、改造8座公園，誠智、鳳東等多里也爭取公園增加設施，提供多元化運動，不用花錢上健身房，老少一起動起來。

高雄現有850處公園，依據主計處統計，高雄市每萬人公園、綠地、兒童遊樂場、體育場所及廣場面積為11公頃，以第一大區鳳山區151處最多，總面積達111.2公頃。

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鳳山目前35.3萬人口，計畫人口調整至42萬人，市府今年持續投入7950萬元，將於77期重劃區開闢73、74、85三座公園，目前工程施工中，力拚今年底完工。

市府也推動5處公園改造工程，其中鎮北里有2座公園，為公兒9、公兒10公園，目前加速趕工中，預計今年底前完工；其餘協和里協和公園、隆成里五甲公園、保安里公19公園，目前規劃中、預計明年施工。

值得一提的是，保安里公園將打造pump track輪狀車道遊戲場，結合一定角度的波浪道和傾斜轉彎組成，所有帶輪運動都可以使用，包括平衡車、滑板，可滿足各種騎手技能水平，令人期待。

此外，鳳山多里也爭取公園增加設施，誠智里長黃桂花因應地方需求，爭取到杭州公園增設羽球場，將於6月完工，並爭取滯洪池公園增設體健設施，預計今年底前完成。

鳳東里埤南兒童公園遊樂器材老舊，里長蔡瑋寧爭取完成全面換新，成為親子休閒好去處，目前單槓、園區步道老舊，市府將於5月進場施工；還有鳳東兒童公園外圍步道老舊，市府將於9月進行改善工程；整體工程預計1個月內完成。

鎮北里公園加速施工中。（記者陳文嬋攝）

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