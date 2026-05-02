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    首頁 > 生活

    勞動節連假新北山區、老街景點湧人潮 比一般假日多2到3成

    2026/05/02 23:14 記者翁聿煌／新北報導
    勞動節連續假期，新北各風景區和景點人潮湧現。（記者翁聿煌攝）

    勞動節連續假期，新北各風景區和景點人潮湧現。（記者翁聿煌攝）

    勞動節連假期間天氣晴朗舒適，民眾把握假期踴躍出遊，新北市各大風景區遊客明顯增加，包含十分瀑布公園、九份老街、猴硐煤礦博物園區、烏來老街及碧潭風景區等熱門景點，都湧現觀光人潮，整體遊憩熱度較一般假日成長約2至3成。

    新北市觀光旅遊局指出，「2026碧潭水舞季」於5月1日盛大開幕，精彩水舞展演吸引大量人潮，帶動周邊旅遊效益，不少遊客規劃烏來、碧潭1日或2日遊程，白天到烏來老街品嚐美食、體驗溫泉及山林景致，夜間再到碧潭欣賞水舞展演，成為本次連假熱門旅遊路線。

    東北角及瑞芳地區也吸引大批遊客造訪，民眾多規劃串聯猴硐煤礦博物園區、九份老街及平溪線沿線景點，體驗礦業文化、山城風情及瀑布景觀，形成東北角經典旅遊動線，提醒遊客遭遇車潮，請耐心等候，注意交通安全。

    勞動節連續假期，新北各風景區和景點人潮湧現。（記者翁聿煌攝）

    勞動節連續假期，新北各風景區和景點人潮湧現。（記者翁聿煌攝）

    「2026碧潭水舞季」於5月1日盛大開幕，精彩水舞展演吸引大量民眾前往觀賞，並帶動周邊旅遊效益。（記者翁聿煌攝）

    「2026碧潭水舞季」於5月1日盛大開幕，精彩水舞展演吸引大量民眾前往觀賞，並帶動周邊旅遊效益。（記者翁聿煌攝）

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