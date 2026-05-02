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    首頁 > 生活

    台南運河百年音樂祭 湧入超過5萬人嗨翻河畔

    2026/05/02 22:38 記者王姝琇／台南報導
    金曲歌手台南女兒、台語金曲歌后李竺芯開場。（台南市政府提供）

    金曲歌手台南女兒、台語金曲歌后李竺芯開場。（台南市政府提供）

    台南「運河百年戶外音樂祭」第2天演出今晚熱鬧登場，吸引超過5萬人次共襄盛舉。市長黃偉哲指出，運河百年是難得的歷史節點，來自全台各地的遊客嗨翻天，也帶動周邊多個熱門景點地方商機與夜間經濟發展。

    音樂祭第2天卡司依舊精采，台南子弟阿跨面道地的台語氣口結合嘻哈搖滾，現場歡聲雷動；空靈系創作女生柯泯薰以歌曲《這是我的地方》宣示自己是台南女兒；療癒女聲吳汶芳特地為運河百年創作的歌曲《台南百年好河》，要大家享受台南快樂慢活氛圍；首次參與台南官方主辦大型活動演出的公館青少年，男女雙主唱獨樹一格，也吸引不少迷哥迷姐前來品味。

    台南女兒、台語金曲歌后李竺芯以《巷仔內》展現她對家鄉細膩的觀察，法式唱腔演繹台語歌《足芳足芳》巧妙融入台灣美食文化，也證明台語歌也能很時尚；《拌拌咧》，更是讓曾經在人生路上跌倒的人，覺得沒關係，站起來把塵土揮一揮。本土天團玖壹壹助陣嗨到最高峰，帶來《鄉下來的》、《做你的格》、《來個蹦蹦》安可聲不停歇，吶喊著「明天擱再來」！

    黃偉哲說，戶外音樂祭圓滿結束，連假第3天邀民眾順遊運河博物館、林默娘公園、安平情定碼頭德陽艦園區、安平古堡、安平老街等特色景點，或走訪安平聚落探訪傳統建築，散步巷弄尋訪劍獅及風獅爺，發覺自己視角中巷仔內的台南。

    本土天團玖壹壹壓軸演出，現場氣氛嗨到最高峰。（台南市政府提供）

    本土天團玖壹壹壓軸演出，現場氣氛嗨到最高峰。（台南市政府提供）

    來自各地的粉絲用尖叫聲力挺偶像。（台南市政府提供）

    來自各地的粉絲用尖叫聲力挺偶像。（台南市政府提供）

    戶外音樂祭第2日大批歌迷湧入河樂廣場週邊享受音樂。（台南市政府提供）

    戶外音樂祭第2日大批歌迷湧入河樂廣場週邊享受音樂。（台南市政府提供）

    市長黃偉哲與現場觀眾互動，送出菜奇鴨玩偶。（台南市政府提供）

    市長黃偉哲與現場觀眾互動，送出菜奇鴨玩偶。（台南市政府提供）

    戶外音樂祭第2日大批歌迷湧入河樂廣場週邊享受音樂。（台南市政府提供）

    戶外音樂祭第2日大批歌迷湧入河樂廣場週邊享受音樂。（台南市政府提供）

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