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    首頁 > 生活

    進喔！發喔！梧棲浩天宮徒步進香 跑大轎迎媽祖回鑾

    2026/05/02 23:39 記者張軒哲／台中報導
    梧棲大庄媽祖回鑾，浩天宮場面熱鬧。（記者張軒哲攝）

    梧棲大庄媽祖回鑾，浩天宮場面熱鬧。（記者張軒哲攝）

    台中市梧棲區大庄浩天宮「大庄媽」徒步雲林北港朝天宮8天7夜進香，今（2日）深夜回鑾梧棲安座，今晚梧棲陣頭綿延，鑼鼓喧天，數萬名信眾簇擁神轎祈福，恭迎媽祖安座，高喊「進喔！發喔！」場面熱鬧。

    浩天宮「大庄媽」百年古香路徒步北港朝天宮進香，已被列為台中市無形文化資產，每年進香活動與大甲鎮瀾宮、白沙屯拱天宮和彰化南瑤宮等中部大廟進香活動受到媽祖信眾關注。

    浩天宮主委王經綻指出，今年進香隊伍上月25日起駕，展開8天7夜南下進香活動，沿途雲林、彰化信眾設香案參拜，紛紛跪地躦轎，昨日鑾轎進入台中市境內，海線信徒虔誠接駕，高喊「進喔！發喔！」，今夜重頭戲是梧棲多家宮廟跑大轎活動。

    今日午後進香隊伍沿沙田路進入沙鹿，清水警分局護轎交接，今年適逢假日，躦轎求平安信眾較往年大增，今晚回鑾隊伍綿延，各縣市宮廟藝陣賜福，文武陣頭爭相獻藝，各宮廟旗隊、藝閣、電子花車爭相獻藝，「跑大轎比賽」結束，之後鑾轎才會入廟舉行安座大典。

    跑大轎是浩天宮回鑾重頭戲。（記者張軒哲攝）

    跑大轎是浩天宮回鑾重頭戲。（記者張軒哲攝）

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