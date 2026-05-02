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    首頁 > 生活

    基隆慈雲寺頒發獎助學金 鼓勵學生向學翻轉命運

    2026/05/02 22:16 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆慈雲寺頒發獎助學金給高中、大學及清寒學子。（基隆市政府提供）

    基隆慈雲寺頒發獎助學金給高中、大學及清寒學子。（基隆市政府提供）

    基隆市慈雲寺今天頒發獎助學金給70名高中、大學以及清寒學生，勉勵學生透過教育翻轉命運的強大助力。慈雲寺同時也捐贈安樂國小教育基金，協助學校持續推展各項教育活動。

    慈雲寺今天召開信徒大會，頒發獎助學金，同時捐贈6萬元給安樂國小教育基金。慈雲寺主任委員李林寶玉說，慈雲寺已連續20多年頒發獎助學金，鼓勵孩子努力用功向學。

    副市長邱佩琳已出席頒獎給學生，慈雲寺平時不僅宣揚正當信仰、濟助弱勢，更積極擔負起社會教化的重要角色，長久以來重視地方教育，更是令人感佩，她每次來都讓人感受溫馨與溫暖。

    邱佩琳勉勵學生「教育是翻轉命運最強大的力量，」對部分學生而言，求學之路或許比別人稍微艱辛，許多人甚至必須在課餘時間幫忙操持家務或打工來負擔生活費，今天頒發的助學金或許有限，無法立刻解決所有的生活困難，但這代表的是社會對學子們的一份肯定及一份支持。她相信這愛的種子播下去，有一天會發芽結果。

    副市長邱佩琳感謝慈雲寺主委李林寶玉長期支持教育。（基隆市政府提供）

    副市長邱佩琳感謝慈雲寺主委李林寶玉長期支持教育。（基隆市政府提供）

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