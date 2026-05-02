不怕再被舔？壽司郎推「數位迴轉壽司」 保鮮還減少2成浪費

壽司郎DIGIRO數位迴轉壽司，導入150公分巨型螢幕點餐，軌道直送壽司。（記者蔡淑媛攝）

壽司郎2023年因為日本高中生在醬油瓶、口水抹壽司拍影片，生意一落千丈，母公司股價蒸發38億台幣，不過早在之前，壽司郎研發DIGIRO數位迴轉壽司，導入150公分巨型螢幕點餐，軌道直送壽司，並取消實體迴轉壽司，該年數位迴轉壽司上路，業者說，日本667家分店家，目前已有2成5為新世代店型，台灣也在台中開出第3家店。

迴轉壽司新世代店型以逛盤體驗數位化，透過150公分巨型螢幕點餐，放映軌道迴轉壽司，提供「經典模式」、「萌抱壽司模式」與「AQUARIUM模式」等點餐模式，並支援雙人同步操作，餐點可透過迴轉鏈即時送達，同時搭載「飽足進度條」與互動遊戲，提升用餐趣味性與互動感，提高民眾接受度。

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壽司郎說，實體壽司為了保鮮，在軌道迴轉350尺就要淘汰，現在數位迴轉機制下，能減少2成的浪費，數位迴轉壽司的確打造數位化及永續概念。

壽司郎DIGIRO數位迴轉壽司在台北已有2家店，近日首度插旗台中，黎明市政南店重新改裝開幕，業者也公開台中市去（2025）年銷售排行榜，由「茶碗蒸」脫穎而出奪冠，銷量相當近90座台北101。

壽司郎說，壽司郎在台中有7家店，前10名分別是「茶碗蒸」、「生鮭魚」、「蒜香花枝天婦羅」、「炙燒起司鮭魚」、「赤蝦」、「鮭魚」、「鮭魚卵軍艦」、「鮪魚」、「鮭魚腹」、「玉米沙拉軍艦」。

壽司郎分析，「茶碗蒸」擊敗曾引發鮭魚之亂的鮭魚壽司，奪下榜首，兼具開胃與收尾的餐食角色，加上廣受各年齡層顧客喜愛脫穎而出。

壽司郎公佈去年台中銷售排行榜，「茶碗蒸」奪冠，銷量相當近90座台北101，第2、3名是生鮭魚及蒜香花枝天婦羅壽司。（記者蔡淑媛攝）

DIGIRO數位迴轉壽司以150公分巨型螢幕點餐，搭載互動遊戲，提高民眾接受度。（記者蔡淑媛攝）

黎明市政南店重新改裝為數位迴轉壽司，150公分巨型螢幕點餐，軌道直送壽司。（記者蔡淑媛攝）

數位迴轉壽司店取消實體軌道迴轉，也減少2成的食材浪費。（記者蔡淑媛攝）

數位迴轉壽司直接在150公分巨型螢幕模擬迴轉壽司上點餐。（記者蔡淑媛攝）

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