中山大學「灶咖教室」啟用 助旗津高關懷青少年打造青銀共學

中山大學灶咖教室啟用，打造兼具教育與公益的青銀社區支持網絡。（中山大學提供）

國立中山大學「城市共事館」USR計畫在旗津社會開創基地「技工舍」，啟用全新整修完成的「灶咖教室」，培力旗津高關懷青少年學習健康餐食製作，將餐點送到社區長輩手中，打造兼具教育與公益的青銀社區支持網絡，讓「灶咖」不僅是學習場域，更是社區公益廚房。

中山大學USR計畫與在地旗津國中合作發展「高關懷青少年社區牽手方案」，透過料理課程、生活技能訓練與多元體驗活動，陪伴高風險或輟學青少年重建學習動機與生活能力，讓社區成為支持青少年成長的重要力量。

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中山大學也與咖黑咖啡兒少據點團隊共同推動「社區友善支持賦能計畫」，心理學講師蔡宜廷與西餐廚師鄭今宏帶領旗津高關懷青少年學習健康餐食製作，課程同時串聯旗津醫院醫療團隊，包括護理師、社工師、醫師、復健師等，引導旗津少年學習基礎料理、餐食設計與健康飲食概念。

「技工舍灶咖教室」不僅是學習場域，更規劃為社區公益廚房，透過餐飲業師設計服務內容，提供獨居長者送餐、社區共餐，以及支援C級巷弄長照站的大眾食堂等公益服務，每週固定供應餐食備餐，成為旗津社區長照與互助的重要節點。

「灶咖教室」的啟動不僅串聯醫療、教育、企業與社區力量，更讓青年培力、長者照顧與永續飲食在同一場域交織實踐，未來將持續透過課程與服務行動，讓技工舍成為支持旗津社區韌性與世代共好的重要平台。

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