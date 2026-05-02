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    走台中大雅交流道改道注意！5/3 20:00到5/4 06:00施工交管

    2026/05/02 20:42 記者蔡淑媛／台中報導
    大雅交流道與環中路口 5/3夜間燙平施工改善工程，施工面積約7700平方公尺。（台中市政府提供）

    大雅交流道與環中路口 5/3夜間燙平施工改善工程，施工面積約7700平方公尺。（台中市政府提供）

    台中市大雅交流道道與環中路口路面老舊龜裂，凹凸不平，明晚（3日）8點隔天上午6點路面刨除重鋪，施工期間分階段交通管制，其中，5月4日凌晨0點起封閉上交流道側車道，提醒用路人提前改道，避開施工路段。

    台中市政府進行西屯區大雅交流道聯絡道與環中路口路面改善工程，施工面積約7700平方公尺，重新刨鋪老舊路面，改善路面龜裂、凹凸不平等情形，提升道路平整度及行車舒適性，完工後也將立即辦理標線復原作業，儘速恢復完整交通機能。

    建設局長陳大田說，施工期間分階段交通管制，5月3日晚間8點起，先行封閉環中路近果菜市場側車道，交流道維持正常通行；5月4日凌晨0點起，進一步封閉上交流道側車道，施工期間，市府將依現場車流狀況機動調整交維措施，加派人員疏導。

    施工期間建議用路人提前規劃替代路線，其中，國道1號南下車流可提前由「豐原交流道」下匝道，改行台10線接民生路進入市區；國道1號北上車流則建議改由「中港系統交流道」或「台中交流道（台灣大道）」進入市區；另市區往大雅、神岡方向車流，建議避開中清路與環中路口，改由廣福路或昌平路繞行，以避開施工車流、減少壅塞情形。

    這次工程採夜間施工，主要考量白天車流量大，為降低交通衝擊，特別利用夜間離峰時段施作；施工團隊也將加速作業流程，力求如期如質完成工程。市府呼籲，用路人施工期間提前留意相關交通資訊，行經施工路段時配合現場交維人員指揮及交通號誌減速慢行，共同維護交通安全。

    大雅交流道道與環中路口路面老舊、龜裂，且凹凸不平。（台中市政府提供）

    大雅交流道道與環中路口路面老舊、龜裂，且凹凸不平。（台中市政府提供）

    大雅交流道與環中路口5月3日夜間燙平施工改善工程，晚間8點起先封閉環中路近果菜市場側車道，4日凌晨0點起將進一步封閉上交流道側車道。（台中市政府提供）

    大雅交流道與環中路口5月3日夜間燙平施工改善工程，晚間8點起先封閉環中路近果菜市場側車道，4日凌晨0點起將進一步封閉上交流道側車道。（台中市政府提供）

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