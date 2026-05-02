塔塔加水鹿威脅2-2》玉管處：討論開放狩獵 公路局祭嚴格防鹿措施

塔塔加地區水鹿族群遠超過適合密度。圖為玉山塔塔加登山口邊坡上的雄性水鹿。（記者吳亮儀攝）

塔塔加地區是最熱門的玉山主峰路線起點，近年登山客常在步道被落石砸傷，懷疑是鹿隻在上方活動推落石塊到步道；鄰近的省道台18線也越來越多車輛撞及突然跳到路上的水鹿導致車禍，加上水鹿威脅其它高山珍貴樹種、林相和動物，學者建議控制族群數量。

玉管處委託屏東科技大學進行這項為期2年（113至114）的「塔塔加地區台灣水鹿族群暨植被啃磨影響監測」計畫，發現整體數量逐年增加，僅9.61平方公里的塔塔加有高達286隻水鹿。研究綜合美國、英國、日本研究經驗，鹿隻每平方公里「10隻以下」林相和物種最豐富，為最佳密度，但塔塔加地區的水鹿族群密度高達每平方公里超過20隻，超過1倍以上。

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玉管處副處長邦卡兒．海放南表示，現階段會繼續監測，包含在塔塔加地區、水鹿出沒熱點裝設自動相機記錄，且調查其它地區水鹿對樹種和各種植物的喜好性，以及啃食嚴重程度。

至於是否考慮對水鹿人工絕育或開放一定程度的狩獵？邦卡兒．海放南表示，若水鹿數量到達一定密度，會整合好資料與農業部林保署討論因應之道。

另外，常發生水鹿跑到台18線、台21線省道，造成道路危機。公路局組長蘇先知表示，水鹿以夜間活動為主，會視情況在熱點道路實施夜間封閉管制，降低路殺風險，並在熱點設置「當心動物」、「減速慢行」警告標誌，提醒用路人注意。

還有以竹材圍籬取代混凝土護欄，圍籬兩側增加綠地作為緩衝空間，讓視野更穿透，避免動物沒有注意車輛隨意穿越道路，也讓用路人更易看見動物，減緩車速。

台大森林環境暨資源系副教授林政道表示，過去水鹿天敵是台灣雲豹、黑熊和人類打獵，但自雲豹絕跡、黑熊數量變少，以及狩獵文化式微後，水鹿族群繁衍非常快，「正面思考是保育非常成功、但繼續擴張一定會有負面影響，日本的梅花鹿和黑熊就造成嚴重問題」。

他認為，族群數量過多卻沒有天敵抑制，未來主管機關難永續經營管理，至於開放狩獵或人道處置，需仰賴專業技術官僚和社會各界給予的支持和壓力。

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台灣水鹿族群越來越龐大，中央山脈稜線上常可見到。（記者吳亮儀攝）

水鹿啃食樹皮，可能導致樹木死亡。（翁國精研究室提供）

水鹿啃食樹皮，可能導致樹木死亡。（翁國精研究室提供）

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