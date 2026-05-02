塔塔加水鹿威脅2-1》玉山國家公園調查：水鹿太多釀物種危機、車禍風險

塔塔加地區水鹿族群遠超過適合密度。圖為玉山塔塔加登山口邊坡上的雄性水鹿。（記者吳亮儀攝）

水鹿越來越多，威脅高山珍貴林木、其他動物及行車安全。玉山國家公園公布塔塔加地區台灣水鹿族群監測，僅9.61平方公里的塔塔加有高達286隻水鹿，已超過最佳環境密度一倍以上，瀕危樹種遭啃死亡、森林火災風險增加，過多鹿隻跑到鄰近台18、台21省道，提升路殺和車禍風險。建議針對珍貴稀有的樹種或重點植株進行保護措施，考慮採用生育控制（如免疫避孕）或有限度移除方式，進行族群調控。

玉山國家公園曾在轄內南二段、新康橫斷調查水鹿狀況，近年發現瀕危、易危樹種如台灣雲杉、台灣冷杉、台灣華山松等樹種被啃食樹皮死亡。因此委託屏東科技大學進行這項為期兩年（113至114）的「塔塔加地區台灣水鹿族群暨植被啃磨影響監測」計畫，發現整體數量逐年增加，僅9.61平方公里的塔塔加有高達286隻水鹿。研究綜合美國、英國、日本研究經驗，鹿隻每平方公里「10隻以下」林相和物種最豐富，為最佳密度，但塔塔加地區的水鹿族群密度高達每平方公里超過20隻，超過1倍以上。

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計畫主持人、屏科大教授翁國精在9.61平方公里的網格中心放置百台自動相機進行拍攝，每台相距約兩百公尺，經過4次觀測的平均，估算族群數量，並且觀察生活習性，發現大量水鹿偏好啃食鐵杉、冷杉甚至紅檜等小樹較嫩的樹皮。

「樣區棕綠夾雜！」翁國精表示，水鹿雖非一次性環狀的啃食樹幹，但樹皮自我修復極慢，在日積月累下若環繞成圈，養分及水分就無法運送，樹木只剩等死一途，樣區內可觀察到樹木綠、褐色夾雜，褐色即屬乾枯，但綠樹也無法完全樂觀，因為細看可能就會發現被啃食的傷口。

有了數據，翁國精下一步就是設置隔離區進行長期觀測，共有2處20公尺乘30公尺及5處1公尺乘1公尺的隔離區，他說，山區平坦地難尋，能找到的較大隔離區僅兩處，內部可以保持不被外部干擾，與外部的生長狀態進行對照，希望能為此樣態的林相尋覓更多可能。

翁國精說，在頂級掠食者雲豹消失多年下，草食類野生動物不斷增生，尤其水鹿啃食林木不僅僅是林相受損，其它依靠林木生存的動植物及整體生物相皆會受影響，希望這些資料能成為制定生態保復育政策的基礎。

台灣水鹿族群越來越龐大，中央山脈稜線上常可見到。（記者吳亮儀攝）

水鹿啃食樹皮，可能導致樹木死亡。（翁國精研究室提供）

水鹿啃食樹皮，可能導致樹木死亡。（翁國精研究室提供）

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